Кулеба відповів, чи є можливою зустріч Зеленського та Орбана

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна прагне зустрічі між Зеленським та прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, щоб обговорити проблеми та питання співпраці

Україна активно працює над організацією можливості проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанському виданню El Pais.

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«Ми над цим працюємо, ми запропонували зустріч Орбана та Зеленського для розгляду порядку денного та вирішення всіх питань, тому що, якщо говорити чисто про угорські національні інтереси, більш ніж очевидно, що наявність стратегії мирного врегулювання, демократична Україна та європейська співпраця підуть на користь Угорщини. Ви можете розмовляти з Путіним, вести з ним справи, але я не думаю, що Угорщина хоче мати Росію своїм сусідом», – сказав Дмитро Кулеба.

Очільник Міністерства закордонних справ зазначив, що Орбан та Путін займаються бізнесом, тому що такою є політика угорського прем'єр-міністра.

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«З огляду на те, що Угорщина – єдина країна в Союзі, яка підтримує діалог із Росією на рівні лідерів та міністрів закордонних справ, я вважаю, що аналізувати, наскільки це узгоджується з політикою Союзу, – це питання ЄС, а не наше питання», – зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадуємо, Кулеба пояснив, чому Заходу вигідно допомагати Україні якнайшвидше. Він підкреслив, що ті самі політики, які ухвалили рішення зупинити підтримку України, ухвалять рішення її надати, але в екстремальних обставинах.

Також голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, які інструменти впливу на Орбана має Україна з союзниками.