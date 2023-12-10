Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський в Аргентині поспілкувався з Орбаном

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський в Аргентині поспілкувався з Орбаном
В Офісі президента наразі не коментують деталей спілкування Зеленського та Орбана
фото: скріншот із відео

Президент поговорив із угорським прем’єром в аргентинському парламенті у ложі для гостей

Президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Орбан та Зеленський поговорили в аргентинському парламенті у ложі для гостей. Кадри їхнього спілкування показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини.

В Офісі президента наразі не коментують деталей спілкування Зеленського та Орбана.

Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, щоб заручитися підтримкою Глобального півдня. Це перший візит українського лідера до Латинської Америки від початку повномасштабної війни.

Теги: Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілон Маск
Маск вимагає від Зеленського пояснень через блогера, якого заарештувала СБУ
Сьогодні, 11:15
Президент України подякував Еммануелю Макрону за його особисті зусилля із забезпечення єдності всередині ЄС
Зеленський із Аргентини зателефонував Макрону
Сьогодні, 16:32
Зеленский примет участие в инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея
Визит Зеленского в Аргентину – Reuters назвало цель президента
Сьогодні, 16:16

Політика

Зеленський в Аргентині поспілкувався з Орбаном
Зеленський в Аргентині поспілкувався з Орбаном
Зеленський із Аргентини зателефонував Макрону
Зеленський із Аргентини зателефонував Макрону
Візит Зеленського до Аргентини – Reuters назвало мету президента
Візит Зеленського до Аргентини – Reuters назвало мету президента
Арестович прогнозує «збройний майдан» в Україні
Арестович прогнозує «збройний майдан» в Україні
Зеленський розповів, із ким зустрівся дорогою до Аргентини
Зеленський розповів, із ким зустрівся дорогою до Аргентини
Коли Україна вступить в ЄС. Колишній впливовий чиновник Єврокомісії закликав українців зняти рожеві окуляри
Коли Україна вступить в ЄС. Колишній впливовий чиновник Єврокомісії закликав українців зняти рожеві окуляри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови
25K
Китай атакував філіппінські судна. США відреагували
13K
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
9429
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
5767
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»
5093
Яка країна ЄС має найщасливіших мешканців: рейтинг

Новини

Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Вчора, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
8 грудня, 07:21

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua