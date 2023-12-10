Зеленський в Аргентині поспілкувався з Орбаном

В Офісі президента наразі не коментують деталей спілкування Зеленського та Орбана

Президент поговорив із угорським прем’єром в аргентинському парламенті у ложі для гостей

Президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Орбан та Зеленський поговорили в аргентинському парламенті у ложі для гостей. Кадри їхнього спілкування показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Офісі президента наразі не коментують деталей спілкування Зеленського та Орбана.

Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, щоб заручитися підтримкою Глобального півдня. Це перший візит українського лідера до Латинської Америки від початку повномасштабної війни.