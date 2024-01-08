Єврораду очолить Орбан? Шарль Мішель зробив заяву

У Європейської Ради «є багато інструментів», щоб уникнути появи Віктора Орбана на посаді президента цієї структури

Проросійський лідер Угорщини Віктор Орбан не зможе очолити Європейську Раду в разі відставки її чинного президента Шарля Мішеля. Євросоюз має достатньо часу, щоб обрати іншого наступника. Про це Мішель повідомив журналістам у неділю, передає Reuters.

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«Я хочу чітко пояснити, що в будь-якому випадку в червні має бути ухвалено рішення щодо мого наступника, а рішення щодо мого переходу до Європеського парламенту буде в липні, тому Європейській Раді легко ухвалити рішення, призначити мого наступника на посаді», – запевнив Шарль Мішель.

Він зауважив, що у Європейської Ради «є багато інструментів», щоб уникнути появи Віктора Орбана на посаді президента цієї структури.

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Як повідомлялося, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду та оголосив про намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту у червні.

Мішель заявив, що у звʼязку з цим рішенням він залишить крісло президента Євроради, не доопрацювавши до кінця нинішнього року, коли мав закінчуватись його мандат.

Як відомо, зазвичай роль президента Євроради дістається лідерові країни, яка на той момент головуватиме в Раді ЄС. Цей проміжок часу припаде на президентство Угорщини, де крісло прем'єр-міністра займає Віктор Орбан. Водночас остаточне рішення, хто конкретно обійме посаду президента Євроради, ухвалять лідери країн-членів ЄС.