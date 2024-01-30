Уряд затвердив новий законопроєкт про мобілізацію

Найближчим часом документ буде переданий Раді

Сьогодні, 30 січня, Кабінет міністрів затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро документ буде переданий у Верховну Раду. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Кабмін затвердив новий проект закону про мобілізацію та направив його в Верховну Раду», – написав парламентар.

За його словами, тексту законопроєкту ще немає.

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Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну.

Раніше повідомлялося, що народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.