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Ухилянтам блокуватимуть рахунки за неявку в ТЦК? Нардеп розставив всі крапки над «і»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ухилянтам блокуватимуть рахунки за неявку в ТЦК? Нардеп розставив всі крапки над «і»
Військкоми не отримають можливості блокувати користування майном ухилянтів
фото з відкритих джерел

Парламент вже ухвалив проєкт закону про електронний реєстр військовозобов'язаних

В законопроєкті про єдиний реєстр військовозобов'язаних немає норми про блокування рахунків та заборону на користування майном у разі неявки до ТЦК. Про це в ефірі «Еспресо» повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк.

«Хотілося б пояснити щодо єдиного електронного кабінету військовозобов'язаних. Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт про електронний реєстр… Він діятиме. Втім, у версії, яку ми очікуємо, не буде права керівнику ТЦК звертатись до варіанту блокування рахунків і заборони на користування майном у разі неявки до військкомату», – розповів він.

Також нардеп розповів про інші деталі законопроєкту про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який він вважає важливим. «Ми очікуємо, що він стане законом. Насправді мова йде про реєстр усіх військовозобов'язаних. У базу даних буде вноситись вся інформація про громадянина», – зазначив депутат.

Цимбалюк додав, що після ухвалення президентом цього законопроєкту військкомат матиме право надсилати в електронний кабінет повідомлення про необхідність з’явитись до ТЦК.

До слова, на реєстр військовозобов’язаних отримано атестат відповідності комплексній системі захисту інформації. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко підкреслила, що це по факту – багаторівневий захист тих даних, які містяться в цьому реєстрі. 

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Теги: Верховна Рада депутат реєстр блокування мобілізація

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