Ухилянтам блокуватимуть рахунки за неявку в ТЦК? Нардеп розставив всі крапки над «і»

Парламент вже ухвалив проєкт закону про електронний реєстр військовозобов'язаних

В законопроєкті про єдиний реєстр військовозобов'язаних немає норми про блокування рахунків та заборону на користування майном у разі неявки до ТЦК. Про це в ефірі «Еспресо» повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Хотілося б пояснити щодо єдиного електронного кабінету військовозобов'язаних. Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт про електронний реєстр… Він діятиме. Втім, у версії, яку ми очікуємо, не буде права керівнику ТЦК звертатись до варіанту блокування рахунків і заборони на користування майном у разі неявки до військкомату», – розповів він.

Хотілося б пояснити щодо єдиного електронного кабінету військовозобовʼязаних. Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт про електронний реєстр військовозобов'язаних. Він діятиме. Втім, у версії, яку ми очікуємо, не буде права керівнику ТЦК звертатись до варіанту блокування рахунків… pic.twitter.com/6ELvfffJwy Будь ласка, читайте текст після реклами January 23, 2024

Також нардеп розповів про інші деталі законопроєкту про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який він вважає важливим. «Ми очікуємо, що він стане законом. Насправді мова йде про реєстр усіх військовозобов'язаних. У базу даних буде вноситись вся інформація про громадянина», – зазначив депутат.

Цимбалюк додав, що після ухвалення президентом цього законопроєкту військкомат матиме право надсилати в електронний кабінет повідомлення про необхідність з’явитись до ТЦК.

До слова, на реєстр військовозобов’язаних отримано атестат відповідності комплексній системі захисту інформації. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко підкреслила, що це по факту – багаторівневий захист тих даних, які містяться в цьому реєстрі.