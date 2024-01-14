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Командир батальйону ЗСУ назвав критичну потребу армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Командир батальйону ЗСУ назвав критичну потребу армії
Армії украй потрібні свіжі сили
фото з відкритих джерел

Середній вік захисника України становить понад 40 років

В Україні мобілізація 2024 має бути покращена, в армії не вистачає молодих солдатів. У лавах українського війська зараз перебувають в основному чоловіки дуже старшого віку із купою проблем, які зазвичай виникають, розповів командир батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил Олексій Тарасенко в ефірі каналу «Еспресо». За його словами, середній вік оборонця нашої держави становить понад 40 років.

Комбат підкреслив, що армії потрібні свіжі сили, зокрема, й через те, що ті, хто прийшов з самого початку повномасштабного вторгнення Росії, «плавно закінчилися». Тарасенко зазначив, що захисники не обов'язково загинули. Дехто міг бути поранений, хтось перевівся у тил, оскільки не витримав психологічно.

«Звісно, що у військах чекають свіже поповнення дуже сильно, тому що на багатьох напрямках, в багатьох підрозділах ситуація цілком собі критична із особовим складом, і якість особового складу, який навіть приходить, залишає бажати кращою», – додав він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один із них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

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Теги: мобілізація війна ЗСУ Кабмін

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