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Чи будуть поліцейські роздавати повістки: відповідь голови Нацполіції

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи будуть поліцейські роздавати повістки: відповідь голови Нацполіції
Наразі поліція сприяє військомам у розшуку ухилянтів та доставленні їх до ТЦК
фото з відкритих джерел

Вигівський заявив, що у поліції відсутні ресурси для проведення мобілізції 

Поліцейські не будуть роздавати повістки військовозобов’язаним, оскільки в Нацполіції відсутні додаткові ресурси для цього. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.

«Вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов'язки, в тому числі й непритаманні поліції функції", – наголосив він.

За словами Вигівського, поліцейські готові допомагати, але особисто фізично ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено функціоналом поліції. Голова Нацполіції також додав, що навіть у такому випадку людей не вистачить.

«Фактично у нас в строю 98 тисяч поліцейських. З них трохи понад 20 тисяч – жінок. Беремо щодобові наряди по державі, це десь 7 тисяч нарядів, в яких задіяні понад 20 тисяч поліцейських», – пояснив він.

Іван Вигівський додав, що поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місцезнаходження ухилянтів та доставляти їх до військкоматів.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як відомо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру 400-500 тис. мобілізованих уряду не подавало.

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Теги: Україна поліція мобілізація повістка

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