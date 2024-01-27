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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Коли мобілізація стане успішною

glavcom.ua
Мобілізовувати доведеться звичайних людей звичайних не войовничих професій
фото: Depositphotos

Хто створив українське диво 2022-го року

Основна проблема війни зараз в тому, що ні генерали, ні політики не розуміють, що нових героїв, здатних зупиняти танки з автоматами та битись за кожну нору у посадці, в армії вже не буде.

Українське диво 2022-го року створено не руками генералів та політиків – це сотні тисяч кращих людей на світі в одному пориві прощались з життям і йшли на війну, щоб продати своє життя подорожче, і саме ця відчайдушна народна лють розгромила кадрову російську армію.

Два роки добровольці вивозять на своєму героїзмі та мотивації війну проти ворога, який переважає в усіх ресурсах. Але герої гинуть, отримують поранення, вони хворіють, перевтомлюються.

Мобілізувати героїв вже не вийде.

Воювати стрілочками на карті та наказами триматись насмерть вже не вийде.

Армію необхідно генерувати.

Мобілізовувати доведеться звичайних людей звичайних не войовничих професій.

Воювати доведеться не героїзмом, а ретельним плануванням, вчасним обладнанням ліній оборони, якісною організацією звʼязку, розвідки, управління, реб, рер, автономного енерго живлення, витрачаючи дронів в сотні разів більше ніж людей.

Чи будуть потрібні армії піхотинці? Так. Але їх вже ніколи не буде достатньо, вони будуть найбільшим дефіцитом. Збереження життя піхотинців буде основою сучасної тактики.

А звичайні люди в армію підуть самі, якщо армія усвідомить ці прості речі, та буде пропонувати людям професії, які дозволять їм бути ефективним у сучасній технологічній війні. Не треба загоняти в армію побільше штурмовиків. Мобілізація буде успішною, коли армія почне змінюватись сама, щоб економити життя піхоти, і щоб інженерів, техніків, операторів екскаваторів та дронів в ній стало більше, ніж операторів лопат та автоматів.

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Джерело
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Теги: армія добровольці мобілізація

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