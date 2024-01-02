Рада готує альтернативний законопроєкт про мобілізацію

Кравчук: «Ми вже розуміємо, що в такому вигляді законопроєкт про мобілізацію не буде голосуватися»

Компромісний варіант документу може з'явитися вже цього тижня

Законопроєкт про мобілізацію не буде виноситися на розгляд Верховної Ради в тому вигляді, у якому він зареєстрований. Про це заявила заступниця голови Комітету з питань інформаційної політики, народна депутатка Євгенія Кравчук в ефірі національного телемарафону, передає «Інтерфакс».

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За словами нардепки, буде підготовлено компромісний варіант.

«Ми вже розуміємо, що в такому вигляді законопроєкт не буде голосуватися, ухвалюватися. І я думаю, що це буде все-таки комітетська версія, профільного Комітету з питань безпеки й оборони», – зауважила Кравчук.

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Вона розповіла, що вже цього тижня робочі групи будуть напрацьовувати більш компромісний варіант, який дав би змогу розпочати голосування в сесійній залі.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.