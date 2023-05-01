Уряд змінив процедуру бронювання військовозобов'язаних працівників

Мінекономіки має ухвалити рішення про бронювання військовозобов’язаних не більше, ніж за п'ять робочих днів

Процедура від отримання списків на бронювання працівників до зарахування на спецоблік має здійснюватися максимум за 25 робочих днів

Урядом внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Тим самим Кабінет Міністрів удосконалив процедуру бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, визначивши чіткі терміни етапів процедури. Про це повідомив постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Новою процедурою передбачено:

подання органами державної влади, іншими державними органами у строк не більше ніж п'ять робочих днів до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки) списків для їх перевірки та погодження;

погодження та подання Генеральним штабом Збройних Сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) у строк не більше ніж 10 робочих днів списків до Мінекономіки;

прийняття Мінекономіки рішення про бронювання військовозобов'язаних у строк не більше ніж п'ять робочих днів;

зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж п'ять робочих днів.

Таким чином процедура від отримання держорганами від підприємств, установ, організацій списків на бронювання працівників до зарахування заброньованих на спеціальний військовий облік має здійснюватися максимум за 25 робочих днів.

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Раніше повідомлялося, чи відбудеться посилення призову і чи вручатимуть повістки.

Нагадаємо, триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.