Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд змінив процедуру бронювання військовозобов'язаних працівників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд змінив процедуру бронювання військовозобов'язаних працівників
Мінекономіки має ухвалити рішення про бронювання військовозобов’язаних не більше, ніж за п'ять робочих днів
фото ілюстративне

Процедура від отримання списків на бронювання працівників до зарахування на спецоблік має здійснюватися максимум за 25 робочих днів

Урядом внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Тим самим Кабінет Міністрів удосконалив процедуру бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, визначивши чіткі терміни етапів процедури. Про це повідомив постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Новою процедурою передбачено:

  • подання органами державної влади, іншими державними органами у строк не більше ніж п'ять робочих днів до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки) списків для їх перевірки та погодження;
  • погодження та подання Генеральним штабом Збройних Сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) у строк не більше ніж 10 робочих днів списків до Мінекономіки;
  • прийняття Мінекономіки рішення про бронювання військовозобов'язаних у строк не більше ніж п'ять робочих днів;
  • зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж п'ять робочих днів.

Таким чином процедура від отримання держорганами від підприємств, установ, організацій списків на бронювання працівників до зарахування заброньованих на спеціальний військовий облік має здійснюватися максимум за 25 робочих днів.

Раніше повідомлялося, чи відбудеться посилення призову і чи вручатимуть повістки.

Нагадаємо, триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

Теги: ЗСУ Україна військові війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни захищають демократичні цінності
Контрнаступ. Чи зможе ЗСУ знову шокувати світ?
Сьогодні, 10:48
На Донеччині Сили оборони відбили понад 36 атак противника
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:58
Втрати росіян у районі Бахмута складають приблизно 100 загиблих щодня
Скільки окупантів воює в районі Бахмута: дані ЗСУ
Сьогодні, 09:08

Політика

Уряд змінив процедуру бронювання військовозобов'язаних працівників
Уряд змінив процедуру бронювання військовозобов'язаних працівників
Колишній намісник Лаври пішов судом проти президента
Колишній намісник Лаври пішов судом проти президента
Експертка пояснила, чому українці марно сподіваються на Китай
Експертка пояснила, чому українці марно сподіваються на Китай
Голова асоціації китаєзнавців оцінила шанси Сі Цьзіньпіна припинити російську агресію
Голова асоціації китаєзнавців оцінила шанси Сі Цьзіньпіна припинити російську агресію
До України прибула делегація США з питань економічної допомоги
До України прибула делегація США з питань економічної допомоги
Зеленський назвав Путіна терористом та розповів, що про нього думає
Зеленський назвав Путіна терористом та розповів, що про нього думає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7995
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
6951
За день у Бахмуті знищено сотню «вагнерівців»: Пригожин зробив заяву
5981
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
5761
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
5631
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
5487
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години

Новини

Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Сьогодні, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Сьогодні, 06:46
Нічна ракетна атака на Україну: в Києві та області працювало ППО
Сьогодні, 05:50
Мер Харкова сказав, скільки коштів потрібно для відновлення міста
Сьогодні, 04:14

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту