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Скільки окупантів воює в районі Бахмута: дані ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки окупантів воює в районі Бахмута: дані ЗСУ
Втрати росіян у районі Бахмута складають приблизно 100 загиблих щодня
фото ілюстративне

Росія відправила вмирати на Бахмутський напрямок більше осіб, ніж армія Чехії чи Угорщини

На Бахмутському напрямку воюють 25,6 тис. російських загарбників. До боїв ворог залучив десятки танків та 450 бронемашин. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає «РБК-Україна».

«На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тис. особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню. Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини», – розповів виданню речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Втрати росіян у районі Бахмута складають приблизно 100 загиблих щодня.

Раніше повідомлялося, що Пригожин погрожує вивести свої війська з Бахмута і боїться українського контрнаступу Сил оборони.

До слова, український контрнаступ вже близько. Проте російська армія не готова до нього.

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Теги: Бахмут війна росія окупанти Україна

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