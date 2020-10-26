В ході виборчої кампанії Зеленський порушив міжнародні стандарти, – Айвазовська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У своїх виступах Зеленський використовував гасла однієї з політичних сил, а саме – Слуги народу.

Глава Опори звинуватила Зеленського у зловживанні адміністративним ресурсом

Президент України Володимир Зеленський порушив міжнародні стандарти проведення виборів, зловживаючи адміністративним ресурсом, зокрема – використовуючи гасла партії Слуга народу в своїх виступах.

Про це повідомила глава громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

«Президент зловживав адміністративним ресурсом, він не був над процесом, а став його частиною, чим порушив міжнародні стандарти. <...> У своїх виступах [Зеленський] використовував гасла однієї з політичних сил, а саме–Слуги народу. Цим він взяв участь в агітації за цю політичну партію, тому що ми бачили ці слогани на білбордах, на зовнішній рекламі тощо», - сказала вона в ефірі телеканалу Інтер.

Крім цього, Айвазовська повідомила подробиці організації оплати праці людей, які брали участь у всеукраїнському опитуванні Зеленського: за словами глави Опори, наймом займалися кілька рекрутингових компаній, які обдзвонювали громадські організації в різних містах.

«Сьогодні я уточнювала у організаторів [опитування], чи дійсно ці кошти будуть офіційно сплачені як цивільно-правові договори підряду. Мені гарантували, що будуть. Відповідно, з них будуть сплачені податки. Відповідно, бюджет цього опитування - 39 млн грн. Якщо розраховувати: 55% дільниць покриття, одна людина на дільницю, 1200 «на руки», 480 грн податків плюс 40 грн на рекрутера. Це відомості, які моїм колегам під запис надавали ті компанії», - пояснила Айвазовська.