В окрузі Максима Бужанського скасували голоси з однієї дільниці



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За Максима Бужанського проголосували майже 19 тисяч виборців

На результати виборів в окрузі це все одно не вплине

Окружна виборча комісія №25 в Дніпрі визнала недійсними результати голосування на дільниці №121366 через скаргу довіреної особи кандидата у депутати Загіда Краснова. Про це повідомляє мережа «Опора».

Скарга стосувалась дій дільничної виборчої комісії та її членів.

Так, 21 липня, під час голосування на дільниці №121366, яка розташована в Дніпровській міській клінічній лікарні №21, члени комісії вносили зміни до списку виборців у день голосування без рішення суду. Усього йдеться про 63 осіб. Також, у графі «Примітки» не зазначалось, що виборець отримав лише один бюлетень – у загальнодержавному окрузі. В скарзі також зазначалось, що член комісії, який видав виборчий бюлетень, не робив позначку «голосував за місцем перебування», не зазначив своє прізвище та не розписався.

Комісія розглянула скаргу та прийняла рішення про перерахунок бюлетенів ДВК №121366, після чого визнала голосування на виборчій дільниці недійсним.

Нагадаємо, у 25-му окрузі переміг скандально відомий кандидат від «Слуги народу» Максим Бужанський (28,2%). Він виступав проти Революції Гідності і підтримував диктаторів СРСР.

Друге місце з відривом в 5,5 тис. голосів зайняв нардеп Максим Курячий.

Самовисуванець Загід Краснов зайняв третє місце.