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    Політика

    В перший день парламентської кампанії зафіксували підкуп виборців

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    Про роздачу 5-кілограмових мішків з цукром повідомляли ще вчора - В перший день парламентської кампанії зафіксували підкуп виборців
    Про роздачу 5-кілограмових мішків з цукром повідомляли ще вчора
    Фото: Facebook Сергей Чуб

    Один з ймовірних кандидатів в нардепи роздавав на Луганщині цукор

    Сьогодні, протягом дня до поліції надійшло два повідомлення від громадян про підкуп виборців.

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    Як повідомляє прес-служба МВС, одним з ймовірних кандидатів в народні депутати в Луганській області роздавав цукор.

    Дані факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією статті 160 КК України (підкуп виборця, учасника референдуму).

    ЗМІ повідомляють, що підкуп відбувся в Сєвєродонецьку - роздавали цукор в пакетах з символікою партії «Наш край» і ім'ям народного депутата Сергія Шахова.

    Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

    Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності. 

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

    24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному Суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

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