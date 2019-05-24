В перший день парламентської кампанії зафіксували підкуп виборців



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Про роздачу 5-кілограмових мішків з цукром повідомляли ще вчора Фото: Facebook Сергей Чуб

Один з ймовірних кандидатів в нардепи роздавав на Луганщині цукор

Сьогодні, протягом дня до поліції надійшло два повідомлення від громадян про підкуп виборців.

Як повідомляє прес-служба МВС, одним з ймовірних кандидатів в народні депутати в Луганській області роздавав цукор.

Дані факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією статті 160 КК України (підкуп виборця, учасника референдуму).

ЗМІ повідомляють, що підкуп відбувся в Сєвєродонецьку - роздавали цукор в пакетах з символікою партії «Наш край» і ім'ям народного депутата Сергія Шахова.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному Суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.