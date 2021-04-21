В Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні

Для того, щоб набути сили закону, законопроект має бути проголосовано в Сенаті та в Палаті Представників і підписано президентом

Комітет Сенату США підтримав законопроєкт «Про безпекове партнерство з Україною». Про це повідомляє «Голос Америки».

Документ передбачає, зокрема, збільшення щорічної військової допомоги США Україні.

Представляючи законопроект, голова Комітету сенатор від Демократичної партії США Боб Менендес назвав ініціативу «своєчасним сигналом» на підтримку України.

«Уже сім років після російського вторгнення, українські військові продовжують самовіддано захищати свою Батьківщину від російських сухопутних, морських та кібернападів, які порушують український суверенітет і безпеку, – заявив Менендес у своєму виступі. – Я з гордістю приєднуюся до сенатора Ріша щодо законопроекту про «Безпекове партнерство з Україною» – пакету довгострокової допомоги, який демонструє нашу двопартійну відданість безпечній Україні. Як ми усі знаємо, безпекова ситуація дедалі погіршується, адже тисячі російських військ накопичуються на кордоні України. Цей законопроект не міг бути більш своєчасним, аби надіслати світу меседж, що ми підтримуємо Україну».

Напередодні Менендес обговорив ініціативу з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. У разі затвердження, законопроект «збільшить військову допомогу Україні в цей критично важливий час і надішле потужний сигнал нашим друзям в регіоні», написав Менендес в соцмедіа. Проєкт передбачає збільшення розмірів щорічної допомоги Україні, включно з наданням летальної зброї.

Співавторами законопроєкту, внесеного до Сенату 17 березня, стали сенатори від обох провідних партій США: Джим Ріш, Боб Менендес, Роб Портман, Джин Шагін, Кріс Мерфі та Джим Баррассо.

Для того, щоб набути сили закону, законопроект має бути проголосовано в Сенаті та в Палаті Представників і підписано президентом.