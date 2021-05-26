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    Усиновлення дітей. Кабмін змінює правила

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    Усиновлення дітей. Кабмін змінює правила
    Фото з відкритих джерел

    Зараз на обліку дітей, що можуть бути усиновлені, перебуває понад 17 тис. Маленьких українців

    В Україні хочуть змінити правила усиновлення дітей. Кабінет міністрів погодив відповідний законопроект у ході свого засідання. Про це йшлося на засіданні уряду.

    Документ пропонує відновити різницю у віці між усиновлювачем і дитиною, що не може перевищувати 45 років; запровадити обов'язкове навчання для кандидатів в усиновлювачі, оскільки понад 90% громадян, які виявили бажання усиновити дитину, не мають досвіду виховання дітей.

    Проект передбачає, що згода матері на усиновлення її дитини є дійсною, коли її надано в передбачений законом час, але не раніше ніж через шість тижнів після народження дитини.

    Станом на 1 січня цього року в Україні на обліку дітей, що можуть бути усиновлені, перебувало понад 17 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

    Так, протягом 2020 року в Україні усиновили 1239 дітей, з них українцями – 992 дитини (на 443 дитини менше у порівнянні з 2019 роком), іноземцями – 247 дітей.

    Тим часом, сьогодні Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини. Уперше з 2014 року пропонується збільшити розмір виплат та встановити щорічну індексацію.

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    Теги: Кабмін діти піклування
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    Усиновлення дітей. Кабмін змінює правила