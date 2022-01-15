У Києві сміттєвий бак влаштував «повстання» (відео)

Сильний вітер «допоміг» контейнерові втекти з майданчика

Мешканців спального району Києва налякав «шалений та агресивний» сміттєвий бак, який проїхався кварталом та побив автівки. Відео опублікував Telegram-канал «Київ оперативний».

Інцидент стався у житловому комплексі на вулиці Каховській, що у Дніпровському районі Києва. Судячи з відео, пустий сміттєвий бак на колесах проїхав кілька десятків метрів та «потер» собою припарковані автівки.

В одній з пошкоджених машин спрацювала сигналізація.

Нагадаємо, вчора у Києві було оголошено штормове попередження через сильний вітер. Зокрема, вдень його швидкість досягла 40 км на годину.

Кияни в соцмережах пожартували щодо «живого» смітника та «мисливців на привидів», а також «як на зло рівну дорогу». Не обійшлося й без звинувачень у бік комунальників, які «вивезли все сміття».

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