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    У Києві сміттєвий бак влаштував «повстання» (відео)

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    Бак на колесах проїхав кілька десятків метрів&nbsp; - У Києві сміттєвий бак влаштував «повстання» (відео)
    Бак на колесах проїхав кілька десятків метрів 
    скріншот із відео

    Сильний вітер «допоміг» контейнерові втекти з майданчика

    Мешканців спального району Києва налякав «шалений та агресивний» сміттєвий бак, який проїхався кварталом та побив автівки. Відео опублікував Telegram-канал «Київ оперативний».

    Інцидент стався у житловому комплексі на вулиці Каховській, що у Дніпровському районі Києва. Судячи з відео, пустий сміттєвий бак на колесах проїхав кілька десятків метрів та «потер» собою припарковані автівки.

    В одній з пошкоджених машин спрацювала сигналізація.

    Нагадаємо, вчора у Києві було оголошено штормове попередження через сильний вітер. Зокрема, вдень його швидкість досягла 40 км на годину.

    Кияни в соцмережах пожартували щодо «живого» смітника та «мисливців на привидів», а також «як на зло рівну дорогу». Не обійшлося й без звинувачень у бік комунальників, які «вивезли все сміття».

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    Теги: Київ сміття кияни вітер
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    У Києві сміттєвий бак влаштував «повстання» (відео)