Справа Порошенка. Луценко пояснив, чому Венедіктова відмовилася підписати підозру

Луценко запевнив, що Порошенко зможе легко виграти справу в Європейському суді

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Петро Порошенко зможе оскаржити дії чинної української влади у Європейському суді з прав людини та легко виграє справу. Він також вказав на моменти, які свідчать – справу проти п’ятого президента України «шито білими нитками». Про це Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

«У будь-якій країні, якщо підозра пред’являється президенту чи колишньому президенту, підпис під документом має поставити посадова особа, яка забезпечує контроль за законністю в країні – генеральний прокурор. Я сам це робив, щоб отримати вирок Януковичу. Відмова Генпрокурорки Венедіктової підписати та публічно підтримати підозру – найкращий доказ юридичної нікчемності цієї підозри. А пані Генпрокурор, її перший заступник і всі, крім одного, заступники знають, що за це передбачена кримінальна відповідальність», – написав Луценко.

Таким чином, підозра стала політичним інструментом «для придушення лідера опозиції Петра Порошенка», переконаний ексгенпрокурор.

«Невідомий до того заступник ГПУ Симоненко – єдиний, хто взяв на себе відповідальність за політичні репресії. Адже невідома хвороба викосила керівників Офісу Генпрокурора в день підписання підозри 20 грудня. Потім всі одужують, але 23 грудня знову різко хворіють і Симоненко підписує клопотання про затримання Порошенка. Це і називається «шити справу білими нитками», – пояснює політик.

За словами Луценка, у Кримінально-процесуальному кодексі законодавці прописали дії правоохоронних органів щодо народного депутата після зняття депутатської недоторканності.

«У статті КПК чітко написано, що до Порошенка, як до народного депутата, можуть вчинятися будь-які дії, в тому числі щодо його затримання і арешту в судовому засіданні, але виключно в його присутності, а слідчий суддя має повідомити про таке засідання завчасно. Всупереч закону ні Порошенко, ні його адвокати, ні Голова ВР не повідомлені про цей суд. І суддя у закритому режимі за 20 хвилин постановляє затримати експрезидента. Це – гарантована причина для виграшу в Європейському суді з справ людини», – підсумовує колишній генпрокурор.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

Як повідомлялося, напередодні у Брюсселі лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з депутатами Європейського парламенту – учасниками Групи друзів України в Європарламенті.

Також Раса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту від Литви, застерегла Зеленського від переслідування Порошенка.

Напередодні соратник Порошенка анонсував спецоперацію «Розбуди Зеленського».

12 січня ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу. Однак адвокати Порошенка заявляють, що не мають повістки в суд. Так, адвокат Ігор Головань зазначив, що ДБР все більше заплутується у брехні.

Також адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

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