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Попри доручення президента, уряд і Мінфін не виділили достатньо коштів на захист енергообʼєктів – засновник MS Capital Шкіль

Дарія Демяник
glavcom.ua
Попри доручення президента, уряд і Мінфін не виділили достатньо коштів на захист енергообʼєктів – засновник MS Capital Шкіль
Унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині
фото з відкритих джерел

Багато було критики і блокування щодо будівництва захисту енергетичних обʼєктів, – зазначив Шкіль

Мінфін та Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури не виконали задачі щодо захисту енергетичних об’єктів від російських обстрілів. Про це заявив засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль.

«Багато було критики і блокування щодо будівництва захисту енергетичних обʼєктів. Можливі втрати для економіки внаслідок таких дій є неспіврозмірні з витратами. Це розумів Президент, ставив задачі, але йому постійно брехали! Борг перед «Автострада» тільки за захист енергетичних обʼєктів понад 5 млрд. Міністерство фінансів вважало, що це не є пріоритетно і грали у постійний футбол між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, результат – фінансування нема, а ті задачі, які ставив Верховний Головнокомандувач нереалізовані», – зазначив він.

Коментуючи питання фортифікацій Шкіль зазначив, що компанію, яка є лідером ринку, ніхто до виконання робіт не залучив.

«Результат – виконання програми Президента щодо будівництва фортифікаційних споруд теж всі бачать. Говорити – не робити… погано, що за брехню перед Президентом в умовах війни нема відповідальності! Сьогодні наслідки таких дій можуть бути катастрофічні!» – підсумував він.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. Через масову російську атаку 11 квітня знищено всю генерацію «Центренерго».

Як стало відомо, російські окупати вдарили по Трипільській ТЕС новими крилатими ракетами Х-69, які дозволили повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини.

До слова, Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

Читайте також: Без ТЕЦ та ТЕС. Чи витягнуть атомні станції українську енергетику?
Теги: ТЕС війна ТЕЦ електроенергія фінансування Україна Центренерго

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Економіка

Попри доручення президента, уряд і Мінфін не виділили достатньо коштів на захист енергообʼєктів – засновник MS Capital Шкіль
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