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Окупанти посилили обстріли: що відбувається на Харківському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти посилили обстріли: що відбувається на Харківському напрямку
Окупанти повідомляють, про захоплення низки населених пунктів Харківщини
фото з відкритих джерел

Олег Синєгубов: «Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра»

Російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також  були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра. Про це повідомив  голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон. Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку», – написав Синєгубов.
Він наголосив, що всі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки.

«Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям», – зазначив голова ОВА.

Водночас як повідомив керівник Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, Вовчанськ перебуває під щільним ворожим вогнем з третьої ночі. «Складно сказати, з яких саме населених пунктів обстрілюють. Перетину кордону немає (росіянами - ред.)... Займаємось евакуацією. Дітей у місті не залишилось», – повідомив Гамбарашвілі.

Зазначимо, що від Вовчанська до Харкова близько 70 км. 

До відома, окупанти повідомляють, про захоплення низки населених пунктів Харківщини. Зокрема пишуть, що взяли населений пункт Гатище та Стрелеча. 

Окупанти посилили обстріли: що відбувається на Харківському напрямку фото 1

 

Стрілеча – пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією. Через пропускний пункт здійснюється пішохідний контроль.

Розташований у Харківській області, Харківський район, поблизу села Стрілеча, на автошляху місцевого значення. З російського боку розташований пункт пропуску «Журавлівка», Білгородський район Білгородської області.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації попередив, що Росія може мати ресурси для загострення дій у прикордонні Харківської області, але про наступ на Харків не йдеться. 

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом 
Теги: Харківщина обстріл наступ Олег Синєгубов

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