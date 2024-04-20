Німецький виробник БпЛА Quantum-Systems відкриє ще один завод в Україні

До кінця року на виробництві працюватиме близько 100 людей

Німецький виробник Quantum-Systems відкриє ще один завод виробництва дронів в Україні з потужністю до 1000 БПЛА на рік. Про це повідомляється на сайті компанії.

Нове виробництво стане другим в Україні. Очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 людей. Компанія зазначає, що завод збільшить виробничі потужності до 1 000 безпілотників на рік, включно з виробництвом запчастин.

Німецький виробник Quantum-Systems інвестує у нове виробництво до шести млн євро протягом наступних двох років.

Нагадаємо, що у лютому німецька технологічна компанія Quantum-Systems заявила, що передає Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей. Українські оператори дронів пройшли навчання щодо роботи з цими БПЛА і вже в цьому місяці першу партію повинні доставити в нашу країну. Trinity можна використовувати для точного картографування пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів, при цьому їх можуть задіяти й на фронті.

До слова, нова модель українського безпілотника здатна долати відстань у 3 тис. км, долітаючи до Сибіру. Про це пише The Economist з посиланням на неназваного виробника безпілотників. Як зазначає видання, дану модель безпілотника розробили «через зволікання Заходу в наданні Україні зброї далекого радіусу дії».

Співрозмовник видання каже, що не всі американські посадовці підтримують поради США, щоб Україна не била по російських об'єктах у тилу.