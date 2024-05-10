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Окупанти розпочали новий етап наступальних дій на Харківщині – ОВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти розпочали новий етап наступальних дій на Харківщині – ОВА
Тривають важкі бої на прикордонні Харківщини
фото: Facebook/Генштаб

За словами Синєгубова, Харків не перебуває під загрозою через нову хвилю наступу росіян

Ворог продовжує обстрілювати цивільних людей Харківщини. Тривають важкі бої на прикордонні Харківщини, бойові бригади зустріли противника вогнем. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, Харків не перебуває під загрозою через нову хвилю наступу росіян на півночі Харківської області.

«Для Харкова наземної загрози немає, ворожого наступального потенціалу наразі не вистачає», – наголосив Синєгубов.

Очільник ОВА каже, росіяни намагаються наступати у бік Харківського та Чугуївського районів, на Вовчанському напрямку.

«Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Усі наступальні атаки відбито, втрати територій не допущено», – зазначив голова ОВА.

Зокрема, у районах населених пунктів, що розташовані на відстані 1-2 км від кордону, точаться активні бойові дії. Посадовець закликав місцевих жителів евакуюватись.

Глава ОВА уточнив, що росіяни можуть перетинати кордон на своїй техніці, але їх знищують. Він також додав, що поки що ворог може лише атакувати малими групами, які навіть можна називати диверсійно-розвідувальними. Окупанти «випробовують» позиції наших військових і завжди наштовхуються на опір і вогонь у відповідь.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра. 

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Зокрема, внаслідок ударів по Вовчанську один чоловік загинув. Також є троє поранених – один з них перебуває під завалами будинку. Також внаслідок обстрілу Черкаських Тишків загинув 55-річний чоловік.

З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Збройні сили України були готові до таких дій росіян

До слова, російські окупанти штурмують північно-східний напрямок Харківської області для того, щоб створити буферну зону

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: війна Харківщина Харків Олег Синєгубов

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