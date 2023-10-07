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«Великий наступ» росіян. Військовий експерт назвав ймовірний напрямок атаки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Великий наступ» росіян. Військовий експерт назвав ймовірний напрямок атаки
Ворог зосередив на Куп’янсько-Лиманському напрямку підрозділи нещодавно сформованої 25-ї армії
фото: Reuters / Scanpix

Атака ворога на Куп’янськ може початися найближчими днями

Незабаром ворог намагатиметься вийти впритул до річки Оскіл, зайняти оборонні рубежі на позиціях вздовж всього лівого берега і взяти під контроль східну частину міста Куп’янськ Харківської області. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив полковник запасу ВМС ЗСУ, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов.

«Ворог не просто так зосередив на Куп’янсько-Лиманському напрямку підрозділи нещодавно сформованої 25-ї армії. Хай вона і сформована на рівні особового складу десь на 70%, а техніки – на рівні 50%, але тим не менш. Ці підрозділи вже розміщені на визначених рубежах та позиціях», – пояснив експерт.

Відповідаючи, чому росіяни зосередять наступ саме тут, Селезньов виділив декілька причин.

«По-перше, українська розвідка стверджує, що ворог зробив проходи у власних мінних полях і підтягнув бронетехніку ближче до лінії бойового зіткнення. По-друге, вони протягом минулих одного-двох тижнів активно завдавали удари по мостах через річку Оскіл, аби максимально розбалансувати та послабити нашу військову логістику. Так, наші інженерні підрозділи працюють над тим, щоб наводити тимчасові понтонні мости та переправи, але чи впораються вони з тим потоком логістики, яка буде потрібна під час активної фази введення оборонних дій на цій ділянці фронту? Це питання дуже непросте, бо ворог буде намагатися цілити по тих понтонних переправах, в першу чергу, за допомогою керованих авіаційних бомб», – спрогнозував Селезньов.

Експерт висловив упевненість, що атака ворога може статися найближчим часом або навіть через кілька днів, адже росіяни дуже люблять росіяни. Справа в тому, що 7 жовтня – день народження Путіна, тож окупантам треба звітувати бодай про якісь серйозні рухи, які мали б потішити кремлівського диктатора.

«Ворог зосередив на цій ділянці фронту близько 50 тисяч особового складу, десь до пів тисячі одиниць бронетехніки і десь на такому ж рівні (може, трохи більше) бойових броньованих машин. До того ж там у них є до 500 артилерійських гармат калібру від 100 мм і більше, понад 100 реактивних систем залпового вогню. Це досить серйозний показник, аби спробувати реалізувати військову операцію на оперативному рівні. Цей рівень полягатиме в тому, що ворог намагатиметься вийти впритул до річки Оскіл, зайняти оборонні рубежі на позиціях вздовж всього лівого берега і взяти під контроль східну частину міста Куп’янськ. Бо це великий логістичний центр, хаб, де ворогу вкрай важливо зафіксувати факт, що він тримає під контролем частину Харківської області. Відомо ж, що на території Бєлгорода розташована військово-цивільна адміністрація гауляйтерської «влади» Харківської області. Тобто ворог має амбітні плани, про які заявляє, – що Росія має «приростати» новими окупованими територіями», – зауважив колишній речник Генштабу.

Нагадаємо, що Z-пабліки та пропагандисти тим часом готують свою аудиторію вже до «великого російського наступу» імені голови Генштабу РФ Валерія Герасимова. Він нібито запланований на осінь-зиму, коли Україна буде особливо вразливою, і під чобіт агресора можуть потрапити не тільки досі неконтрольовані ним «нові території РФ», а й Одеса, Миколаїв, Харків та інші міста, куди намагається дотягнутися «руський мир». А за даними видання Newsweek, оприлюдненими ще у серпні, російські війська готують кульмінацію наступу, що розпочнеться восени, на весну.

До слова, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що росіяни можуть перейти в наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Також у плани ворога входить пожвавити наступ у районі Авдіївки та Мар’їнки. Однак заяви про наступ на Одесу експерт вважає байками. 

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Теги: Куп'янськ наступ контрнаступ Лиман

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