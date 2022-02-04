Венедіктова не поспішає ставати на військовий облік

Список професій для військового обліку жінок скоротили

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова стане на військовий облік, коли набуде чинності новий наказ Міноборони та визначення Генштабом Збройних сил порядку постановки жінок на облік. Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пишуть «Українські новини».

У відповіді зокрема йдеться, що зараз є правові підстави для постановки на військовий облік жінок-співробітниць Офісу генерального прокурора. Але Генштаб Збройних сил України не визначив порядок постановки жінок на такий облік.

Оскільки, як випливає з інформації з офіційного сайту Міноборони, зараз узгоджується нова редакція наказу про взяття на військовий облік жінок певними центральними органами виконавчої влади України. У новій редакції наказу визначено 14 спеціальностей та шість професій, споріднених приблизно з 100 військово-обліковими спеціальностями, представниці яких мають ставати на військовий облік.

Тоді як у чинному наказі визначено 35 професійних напрямків (200 спеціальностей).

«З огляду на викладене робота по постановці на військовий облік генерального прокурора та інших жінок, які працюють в Офісі генерального прокурора, буде організована після набуття чинності новою редакцією наказу Міністерства оборони України, а також визначення Генеральним штабом Збройних сил України порядку постановки жінок на військовий облік», – сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

Зазначимо, що список професій для військового обліку жінок скоротили.

Наразі українським жінкам не непотрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) та ставати на військовий облік.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

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