Опитування показало, скільки відсотків українців готові піти до лав тероборони

Найбільше респондентів, які готові особисто взяти участь у лавах тероборони виявилися з Півдня та Заходу

Опитування показало, що 56% українців готові особисто взяти участь у лавах тероборони, у разі їх створення у їхній громаді. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з «Нью Імідж Маркетинг Груп» з 21 січня до 23 січня 2022 року.

Водночас 44% респондентів опитування навпаки вказали, що не готові на цей крок.

Серед жінок 48% відповіли, що готові брати участь у теробороні, а серед чоловіків – 68%. Також респонденти віком 45+ найбільше готові до участі у теробороні – серед них 63% погодились би на це. Своєю чергою у віковій категорії 28-35 найменше охочих увійти до лав тероборони – 43%.

Найбільше респондентів, які готові особисто взяти участь у лавах тероборони виявилися з Півдня (65%) та Заходу (62%). Найменше – зі Сходу (39%).

Раніше Міноборони пояснило, кого прийматимуть у батальйони тероборони. Також Міноборони побачило піар столичної влади у створенні штабу територіальної оборони.

Цього тижня Київська міська рада підтримала міську цільову програму «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки. Вона передбачає виділення понад 110 млн грн на зміцнення обороноздатності Києва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.

З 1 січня 2022 року введено в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.