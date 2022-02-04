Україна залишиться без армії? Які ризики несе ініціатива Зеленського

В середньому по Європі контракти складають від 1 до 3 років

Новітня техніка лежатиме на складах, але не буде солдат та офіцерів, які будуть готові воювати?

Ініціатива Зеленського по по створенню 10 річної контрактної армії несе низку ризиків.

Ключовий – мало хто готовий добровільно віддати 10 років життя Армії.

Тим паче не маючи достатніх соціальних гарантій. Для порівняння в американській армії контракт підписують лише на 5 років (!)

А в середньому по Європі контракти складають від 1 до 3 років (!).

В Україні так само зараз домінує практика підписання короткотермінових контрактів.

На один рік із подальшим пролонгуванням.

Тож у разі якщо Україна стане чи не єдиною країною у світі, яка запровадить 10 річні контракти, може створитись ситуація, коли ми відмінимо обов’язковий призов, а в контрактну армію ніхто не прийде.

І що, ми лишимось без армії? Новітня техніка лежатиме на складах, але не буде солдат та офіцерів, які будуть готові воювати?

Це що, зрада чи тупість наших посадовців? А ви підтримуєте 10 річні контракти для армії?

Джерело: блог Віктора Тарана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.