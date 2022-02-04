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    Думки вголос

    Україна залишиться без армії? Які ризики несе ініціатива Зеленського

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
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    В середньому по Європі контракти складають від 1 до 3 років - Україна залишиться без армії? Які ризики несе ініціатива Зеленського
    В середньому по Європі контракти складають від 1 до 3 років

    Новітня техніка лежатиме на складах, але не буде солдат та офіцерів, які будуть готові воювати?

    Ініціатива Зеленського по по створенню 10 річної контрактної армії несе низку ризиків.

    Ключовий – мало хто готовий добровільно віддати 10 років життя Армії.

    Тим паче не маючи достатніх соціальних гарантій. Для порівняння в американській армії контракт підписують лише на 5 років (!)

    А в середньому по Європі контракти складають від 1 до 3 років (!).

    В Україні так само зараз домінує практика підписання короткотермінових контрактів.

    На один рік із подальшим пролонгуванням.

    Тож у разі якщо Україна стане чи не єдиною країною у світі, яка запровадить 10 річні контракти, може створитись ситуація, коли ми відмінимо обов’язковий призов, а в контрактну армію ніхто не прийде.

    І що, ми лишимось без армії? Новітня техніка лежатиме на складах, але не буде солдат та офіцерів, які будуть готові воювати?

    Це що, зрада чи тупість наших посадовців? А ви підтримуєте 10 річні контракти для армії?

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ армія військові солдат
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    Україна залишиться без армії? Які ризики несе ініціатива Зеленського