Україна залишиться без армії? Які ризики несе ініціатива Зеленського
Новітня техніка лежатиме на складах, але не буде солдат та офіцерів, які будуть готові воювати?
Ініціатива Зеленського по по створенню 10 річної контрактної армії несе низку ризиків.
Ключовий – мало хто готовий добровільно віддати 10 років життя Армії.
Тим паче не маючи достатніх соціальних гарантій. Для порівняння в американській армії контракт підписують лише на 5 років (!)
А в середньому по Європі контракти складають від 1 до 3 років (!).
В Україні так само зараз домінує практика підписання короткотермінових контрактів.
На один рік із подальшим пролонгуванням.
Тож у разі якщо Україна стане чи не єдиною країною у світі, яка запровадить 10 річні контракти, може створитись ситуація, коли ми відмінимо обов’язковий призов, а в контрактну армію ніхто не прийде.
І що, ми лишимось без армії? Новітня техніка лежатиме на складах, але не буде солдат та офіцерів, які будуть готові воювати?
Це що, зрада чи тупість наших посадовців? А ви підтримуєте 10 річні контракти для армії?
Джерело: блог Віктора Тарана