Заступниця міністра повідомила важливу інформацію щодо військового обліку жінок

Раніше Міноборони анонсувало взяття на військовий облік жінок за певним списком професій

«Опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік»

Наразі українським жінкам не непотрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) та ставати на військовий облік. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Протягом 2022 триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож, будуть зміни про які Міноборони обов’язково повідомить», – зазначила чиновниця.

Ганна Маляр додала, що упродовж 2022 року жодних штрафних санкцій для жінок, які не стали на військовий облік, не застосовуватимуть.

«Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін. Також опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік – як чоловіків, так і жінок. В тому числі і «цифровізація» тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн», – підсумувала Ганна Маляр.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

Відомо, що вагітних та жінок із малолітніми дітьми також братимуть на військовий облік.

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