Військовий облік жінок: список професій скоротили

Новий проєкт наказу вже спрямований на погодження державних органів

Новий проєкт наказу вже спрямований на погодження державних органів

Міністр запевнив, що штрафів не буде

Міноборони скорочує кількість професій жінок, які підтримують під обов’язковим військовим обліком. У відповіді Міністерства оборони на депутатський запит Олексія Гончаренка позначається, що визначені найбільш затребувані професії в 13 фахових галузях.



Новий проєкт наказу вже спрямований на погодження державних органів.



«Пропоную повернути норми, де було визначено, що на обліку беруться жінки, які мають фах, споріднений відповідно до військово-облікової спеціальності», – додав народний депутат.

Як пояснив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду, зміни передбачають зменшення кількості професій, працівниці яких є військовозобов'язаними.

За словами міністра, великий резонанс у суспільстві викликала саме кількість професій, а також можливі штрафи.

«Я хочу всіх заспокоїти: ніяких штрафів сьогодні ніхто не буде сплачувати. Вже змінено наказ про зменшення кількості професій, які потрібні зараз для розвитку ЗСУ», – наголосив Резніков.

За словами Олексія Резнікова, після того, як наказ розглянуть ці відомства, його направлять до Міністерства юстиції та оприлюднять.

Раніше у Міноборони розповіли, що скоротили перелік професій до 14 спеціальностей та шести професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік.

«Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. Раніше мовилося про 35 фахових напрямків, що об'єднував понад 200 спеціальностей», – зазначили в оборонному відомстві.

Наразі українським жінкам не непотрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) та ставати на військовий облік.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

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