Головна Країна Політика
search button user button menu button

Веніславський відреагував на своє увільнення від посади

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Веніславський відреагував на своє увільнення від посади
Сьогодні президент увільнив Веніславського з посади представника президента в Раді
фото з відкритих джерел

Експредставник президента в Раді зазначив, що питання увільнення він обговорював із Зеленським

Народний депутат Федір Веніславський назвав причиною свого увільнення з посади представника президента у Верховній Раді високу зайнятість військовими проєктами. Про це він повідомив у коментарі Liga.net.

Веніславський зазначив, що питання звільнення він обговорював із президентом Володимиром Зеленським кілька днів тому.

Зараз він зайнятий кількома суто військовими проєктами, через що часто доводиться бувати біля лінії фронту.

«Відповідно, не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський увільнив Веніславського з посади представника президента в Раді.

Нагадаємо, також Федір Веніславський негативно відгукнувся про пропозицію своєї колеги Мар'яни Безуглої відправити у відставку генерала Валерія Залужного. Він зазначив, що такі заяви загрожують безпеці держави. 

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла знайшла пояснення увільнення Федора Веніславського від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній Раді.

Крім того, 5 грудня Веніславський розповів про те, що в Україні напрацьовується законопроєкт, де планують прописати можливість вручення повістки через електронну пошту та рекомендованим листом.

Зауважимо, на початку року Федір Веніславський вирішив вигнати колегу по фракції Мар'яну Безуглу з оборонного комітету. Масштабне з’ясування стосунків спалахнуло у ключовому нині комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Член комітету з пропрезидентської фракції Федір Веніславський пішов війною проти заступниці голови комітету Мар’яни Безуглої. Веніславський зареєстрував постанову, якою пропонує виключити колегу з комітету, бо її перебування на цій посаді створює не більше і не менше загрозу нацбезпеці.

Варто зазначити, що Веніславський, хоч і є формально рядовим членом комітету, проте до увільнення мав впливовий статус: він був представником президента у Верховній Раді та презентував у парламенті законопроєкти, які спускає Банкова. До Безуглої ж та її активності дуже неоднозначне ставлення і у фракції, і в Офісу президента, і у значної частини громадського середовища. За словами членів безпекового комітету, давні особисті контри у Безуглої є і з Веніславським («сваряться на кожному засіданні»), тож поява його пропозиції мало кого здивувала.

Почалося все з того, що на початку лютого Безугла анонсувала можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова, відомство якого трясе корупційний скандал. Депутатка також повідомила, що готуються зміни до законодавства, аби міністерство в умовах воєнного часу міг очолити військовий. Нині це заборонено. Після великого інформаційного ґвалту, який здійняла ця новина, Банкова вирішила Резнікова поки не чіпати. А от занадто ініціативній Безуглій було подано недвозначний сигнал.

Більш того, Веніславський у пояснювальній записці до своєї постанови зазначив, що дії Безуглої цілком підпадають під статтю Кримінального кодексу, що стосується депутатської діяльності.

Безугла заявила, що проєкт Веніславського стосовно неї нібито повністю повторює її власний проєкт щодо виключення з ключового під час війни комітету колишнього ОПЗЖшника Сергія Льовочкіна.

Опонент Безуглої Федір Веніславський в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що ініціатива щодо покарання колеги з комітету та фракції була його особистою, і заперечив, що отримував якісь вказівки від керівника Офісу президента Єрмака.

Читайте також: Скандал у «Слузі народу». За що розпинають депутатку Безуглу і хто постраджає після неї
Теги: Федір Веніславський Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федір Веніславський був представником Зеленського в Раді з 12 вересня 2022
Чого увільнено Веніславського? Безугла знайшла пояснення
Сьогодні, 12:41
Федір Веніславський був представником Зеленського в Раді з 12 вересня 2022
Зеленський увільнив Веніславського з посади представника президента в Раді
Сьогодні, 11:25
На думку нардепа, вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права
Вибори під час війни. Нардеп Веніславський вказав на порушення Конституції
6 листопада, 16:02

Політика

Зеленський підписав нові санкції проти росіян: у списку Кадиров та його соратники
Зеленський підписав нові санкції проти росіян: у списку Кадиров та його соратники
Веніславський відреагував на своє увільнення від посади
Веніславський відреагував на своє увільнення від посади
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
Україна та США підписали декларацію про спільне виробництво зброї
Україна та США підписали декларацію про спільне виробництво зброї
Чого увільнено Веніславського? Безугла знайшла пояснення
Чого увільнено Веніславського? Безугла знайшла пояснення
Зеленський увільнив Веніславського з посади представника президента в Раді
Зеленський увільнив Веніславського з посади представника президента в Раді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
68K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
53K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
51K
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
13K
Хто ліквідував Киву? СБУ зробила гучне зізнання
9607
Екснардепа Киву знайдено мертвим – ЗМІ

Новини

«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Сьогодні, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua