Вибори під час війни. Нардеп Веніславський вказав на порушення Конституції
Нардеп Веніславський вважає, що владі не вдасться забезпечити дотримання конституційних принципів виборчого права в умовах воєнного стану
Президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента. Про це заявив нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, повідомляє Liga.net.
Коментуючи питання президентських виборів під час війни, Веніславський пояснив, що навряд чи вдасться забезпечити дотримання конституційних принципів виборчого права в умовах воєнного стану.
Перш за все, йдеться про українців-жителів тимчасово окупованих територій, і тих, хто виїхали за кордон та не повернулися. За словами нардепа, в обох випадках забезпечити реалізацію виборчого права для цих груп людей «дуже складно».
Веніславський також переконаний, що в разі проведення президентських виборів під час війни не буде дотримано свободи перевиборчої агітації, свободи діяльності ЗМІ, політичних партій в умовах безпеки для життя та здоров'я тощо.
«Конституційні принципи виборчого права закріплені в розділі третьому Конституції України. Тому недотримання тих конституційних принципів дає стовідсоткові підстави для того, щоб сумніватися в легітимності наступного президента, хто б ним не був», – зазначив народний обранець.
Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Володимир Зеленський ухвалив рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року.
До слова, президент України Володимир Зеленський розглядає «за» і «проти» проведення президентських виборів наступною весною.
Коментарі — 0