Чого увільнено Веніславського? Безугла знайшла пояснення

Колишній представник президента України у Верховній Раді заявляв, що Безугла становила загрозу національній безпеці України

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла знайшла пояснення увільнення Федора Веніславського від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній Раді. Про це вона натякнула у своєму дописі у Facebook.

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Річ у тім, що саме Веніславський зареєстрував постанову про відкликання Безуглої з комітету оборони й держбезпеки, а також висловлювався проти нардепки. Колишній представник президента України у Верховній Раді заявляв, що Безугла становила загрозу національній безпеці України.

Народна депутатка від «Слуги народу» опублікувала два скріншоти – про увільнення Веніславського та з його цитатою про саму Безуглу.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський увільнив Веніславського з посади представника президента в Раді.

Нагадаємо, також Федір Веніславський негативно відгукнувся про пропозицію своєї колеги Мар'яни Безуглої відправити у відставку генерала Валерія Залужного. Він зазначив, що такі заяви загрожують безпеці держави.

Крім того, 5 грудня Веніславський розповів про те, що в Україні напрацьовується законопроєкт, де планують прописати можливість вручення повістки через електронну пошту та рекомендованим листом.

Зауважимо, на початку року Федір Веніславський вирішив вигнати колегу по фракції Мар'яну Безуглу з оборонного комітету. Масштабне з’ясування стосунків спалахнуло у ключовому нині комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Член комітету з пропрезидентської фракції Федір Веніславський пішов війною проти заступниці голови комітету Мар’яни Безуглої. Веніславський зареєстрував постанову, якою пропонує виключити колегу з комітету, бо її перебування на цій посаді створює не більше і не менше загрозу нацбезпеці.

Варто зазначити, що Веніславський, хоч і є формально рядовим членом комітету, проте до увільнення мав впливовий статус: він був представником президента у Верховній Раді та презентував у парламенті законопроєкти, які спускає Банкова. До Безуглої ж та її активності дуже неоднозначне ставлення і у фракції, і в Офісу президента, і у значної частини громадського середовища. За словами членів безпекового комітету, давні особисті контри у Безуглої є і з Веніславським («сваряться на кожному засіданні»), тож поява його пропозиції мало кого здивувала.

Почалося все з того, що на початку лютого Безугла анонсувала можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова, відомство якого трясе корупційний скандал. Депутатка також повідомила, що готуються зміни до законодавства, аби міністерство в умовах воєнного часу міг очолити військовий. Нині це заборонено. Після великого інформаційного ґвалту, який здійняла ця новина, Банкова вирішила Резнікова поки не чіпати. А от занадто ініціативній Безуглій було подано недвозначний сигнал.

Більш того, Веніславський у пояснювальній записці до своєї постанови зазначив, що дії Безуглої цілком підпадають під статтю Кримінального кодексу, що стосується депутатської діяльності.

Безугла заявила, що проєкт Веніславського стосовно неї нібито повністю повторює її власний проєкт щодо виключення з ключового під час війни комітету колишнього ОПЗЖшника Сергія Льовочкіна.

Опонент Безуглої Федір Веніславський в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що ініціатива щодо покарання колеги з комітету та фракції була його особистою, і заперечив, що отримував якісь вказівки від керівника Офісу президента Єрмака.