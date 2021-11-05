  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Михайло Басараб
рус
    Думки вголос

    Висловлювання Ірини Верещук викликають тривогу

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зі сказаного пані міністеркою виходить, що&nbsp;у нас таки громадянська війна - Висловлювання Ірини Верещук викликають тривогу
    Зі сказаного пані міністеркою виходить, що у нас таки громадянська війна
    фото: Ірина Верещук/Facebook

    Новопризначена міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зробила першу заяву

    Новий статус пані Верещук тепер зобов‘язує нас реагувати на її заяви, адже вона не просто народний депутат, а віце-прем‘єр на важливому напрямку.

    Отже, одразу після свого призначення на запитання журналістів про звільнення окупованих територій пані Верещук сказала дещо, що дає підстави для тривоги.

    Цитата: «Нам потрібно демонструвати і робити все, щоби люди відчували, що вони потрібні нашій державі, що вони тут є господарями, що незважаючи на те, чи зі Львова, чи з Краматорська, Донецька чи Луганська – ми всі українці».

    Зі слів пані Верещук виглядає, що все оте на Донеччині і Луганщині відбувається, бо тамтешні мешканці не відчували належної уваги з боку України. Вони, як мабуть вважає Верещук, через нас усіх не відчували себе господарями на своїй землі. Те, як ми вважаємо себе українцями, напевно не зовсім вписувалося в уявлення тамтешніх про бажану українську спільноту. І от коли ми їх переконаємо, то війна мала би припинитися. Саме так я прочитав заяву пані віце-прем‘єра. Тобто, війна триває не тому, що її розпочала Росія, а тому, що мешканці ОРДЛО щось не те відчували.

    Кажучи іншими словами: у нас таки громадянська війна, а не російська збройна агресія. Тільки такий висновок мав би випливати зі сказаного Іриною Верещук. До речі, позиція Медведчука плюс-мінус збігається з тим, що заявила віце-прем‘єр.

    З таким розумінням проблеми і підходом до її вирішення чекаймо нових і непересічних «сюрпризів». Думаю, що новопризначений віце-прем‘єр з цим не забариться.

    Читайте також:

    Джерело: блог Михайла Басараба

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія міністр війна ОРДЛО агресія українці Ірина Верещук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Висловлювання Ірини Верещук викликають тривогу