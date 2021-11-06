Поведінка нової віцепрем'єрки українського уряду збурила мережі (відео)

Під час телеефіру Ірину Верещук кілька разів закликав схаменутися телеведучий

Українці висловилися щодо виховання Ірини Верещук

Новопризачена віцепрем’єрка – мініністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук не давала висловитись колишньому президенту України Петру Порошенку під час політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера»

Коли п’ятий президент радив представникам чинної влади, що їм слід робити у поточній ситуації із загрозою російського вторгнення, Верещук почала перебивати його заявами, що не потребує порад.

У відповідь на критичне зауваження Порошенка щодо її поведінки, членкиня уряду не зупинилася, а продовжила перебивати політика та вставляти у його виступ коментарі.

Під час перебування Порошенка біля центрального мікрофону Верещук, попри те, що їй не надавали слова, встигла пригадати Порошенку Мінські угоди, торгівлю вугіллям з окупованою територією за його президентства тощо. Кілька разів її був вимушений зупиняти телеведучий.

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Поведінку Ірини Верещук не залишили без уваги у соціальних мережах. Зокрема, політичний експерт Андрій Смолій на своїй Facebook-сторінці зазначив, що «більш огидної, ніж поведінка зеленої Верещук, годі й шукати».

«І це віце-прем‘єр міністр. Це вже навіть не базарний рівень. Це відсутність елементарної кваліфікації, професіоналізму та моральних якостей. Просте відпрацьовування бабла і темників», – написав Смолій.

У коментарях до посту користувачі соцмереж зауважили, що в етерах не варто верещати, перебивати та переходити на вуличний рівень спілкування.

«Невже ніхто не може заткнути рота цій хабалці з Рави-Руської? Як вона поводиться? Чому верещить і перебиває людей? Неможливо витримати!», – обурилася у своєму дописі на Facebook журналістка Олена Яхно.

Нагадаємо, 4 листопада нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук очолила Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нещодавно новоспечена міністерка посварилась із Шуфричем в прямому ефірі.

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