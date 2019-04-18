Віце-прем’єр звернулась до українців: Президентство – це не жарти і не шоу



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Іванна Климпуш-Цинцадзе опубліковала відео в передостанній день агітації

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе оприлюднила відеоролик, в якому звернулась до українців.

І хоча у її зверненні не звучать прізвища кандидатів в президенти, але з контексту зрозуміло, за кого саме вона закликає голосувати.

«Президентство – це не жарти і не шоу. На переговорах не буде сценарію та суфлера. Навіть найкраща команда не замінить особисту волю і лідерство», - заявила вона на фоні Майдану.

Вона акцентує на тому, що зараз обиратимуть лідера держави зі слабкою економікою та головнокомандувача країни, яка мусить відбивати атаки ворога. Тому слабка Україна може стати легкою здобиччю Росії.

З одного боку, вона описує «початківця з очевидним браком знань та вмінь», з іншого – людину, за якої Україна «зупинила агресора, уникнула дефолту, розпочала десятки реформ і змусила світ серйозно сприймати Україну».

«Важливо виправити те, що заважає нашому рухові уперед. 21 квітня вирішальний момент… Оберіть свою долю і долю країни. Мусимо перемогти», - закликала віце-прем’єр.

Нагадаємо, 21 квітня відбудеться другий тур голосування. Згідно з останнім опитуванням, за Зеленського готові проголосувати 73%, а за Порошенка - 27% (серед тих, хто визначився і піде на вибори).