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Юрій Богданов Публіцист, блогер

Чому в ЄС знову розглядають російський газ

glavcom.ua
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Пожвавлення дебатів щодо продажу газу викликало неспокій у деяких американських експортерів
фото: depositphotos.com

Російський газ через Україну до ЄС: хто знову просуває ідею повернення імпорту?

В ЄС обговорюють питання повернення постачань газу з Росії як частину угоди з Україною. Але більшість проти.

Прихильники ідеї кажуть, що відновлення роботи трубопроводів може допомогти врегулювати відносини з Москвою та скоротити витрати на електроенергію

Європейські чиновники обговорюють, чи слід відновити продаж російського трубопровідного газу в ЄС як частину потенційного врегулювання війни.

Прихильники купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, заохотить Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для впровадження та підтримки припинення вогню.

Але висунення ідеї відновлення поставок російського газу в Європу, навіть у попередніх дискусіях уже викликало негативну реакцію серед найближчих союзників України в ЄС. Троє офіційних осіб, проінформованих про переговори, сказали, що цю ідею підтримали деякі німецькі та угорські офіційні особи за підтримки інших столиць, які бачили у ній спосіб зниження європейських витрат на енергоносії.

Відновлення експорту в Європу значно підвищить доходи Москви. До війни потоки через трубопроводи з Росії становили близько 40% від загального обсягу поставок ЄС, причому Німеччина була найбільшим імпортером.

Ідеї відновлення продажів російського газу трубопроводами викликало обурення дипломатів із деяких східноєвропейських країн, які протягом останніх трьох років працювали над зменшенням кількості російської енергії, що імпортується до блоку.

«Це божевілля», – сказав один із чиновників. «Наскільки ми могли бути дурними, щоб навіть думати про це як про варіант?». (Амінь!, – ред.).

Пожвавлення дебатів щодо продажу газу викликало неспокій у деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть підписати довгострокові угоди про постачання газу з європейськими компаніями. Вони побоюються, що будь-яке відновлення українського транзиту може зробити їх продукцію неконкурентоспроможною. Тому позиція Трампа щодо цієї ідеї буде важливою.

З одного боку, Трамп зажадав «найшвидшого припинення війни», що викликало дискусії в західних столицях щодо елементів, необхідних для тривалої угоди з Москвою. З іншого він пригрозив ЄС тарифами, якщо Європа не купуватиме більше зрідженого природного газу з Америки, який дорожчий, ніж трубопровідний газ.

Один із високопосадовців Європейської комісії з питань енергетики Дітте Юуль Йоргенсен цього тижня перебуває в США на зустрічі з експортерами СПГ для переговорів, які стосуватимуться довгострокових потенційних поставок.

Заявлена ​​мета ЄС – позбавити енергетичну систему блоку від усього російського викопного палива до 2027 року. Комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен має представити план досягнення цієї мети у березні. Але скрутне становище важкої промисловості ЄС збільшило потребу європейських країн у джерелах дешевшої енергії. Ціни на газ у Європі зазвичай у три-чотири рази вищі, ніж у США.

У 2024 році газ із Росії по трубах становив близько 10% від загального обсягу поставок, але зменшився вдвічі після того, як у січні закінчився транзитний контракт, який дозволяв надходити до ЄС через Україну.

Інша труба, що постачає російський газ до блоку, – це «Турецький потік» через Туреччину, який забезпечує Угорщину приблизно 7,5 мільярдами кубометрів газу. Будапешт разом із проросійським урядом Словаччини лобіювали в ЄС, щоб натиснути на Україну, щоб вона відновила транзит газу.

«Зрештою, усі хочуть знизити витрати на енергію», – сказав високопоставлений чиновник ЄС.

Від себе додам, що всі знають правильне рішення енергетичної проблеми Європи – атомна енергія. Але нафтогазове лобі у всіх його проявах надто довго було надто сильним.

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Джерело
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Теги: Україна газ Європейський союз Європа війна росія переговори транзит

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