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Київрада оголосила додатковий набір присяжних до райсудів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київрада оголосила додатковий набір присяжних до райсудів
Охочим бути присяжним районного суду міста Києва необхідно подати до Київської міської ради
фото з відкритих джерел

Додатковий набір присяжних оголошено до дев'яти районних судів міста Києва

Київська міська рада оголосила додатковий набір присяжних до районних судів. Йдеться про Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський та Солом’янський районні суди міста Києва. Про це стало відомо з повідомлення Київської міськради. 

Охочим бути присяжним районного суду міста Києва необхідно подати до Київської міської ради за адресою: вул.  Хрещатик, 36 документи:

  • заяву про включення до списку присяжних відповідного районного суду міста Києва за формою, згідно зі зразком;
  • копію паспорта громадянина України;
  • витяг із реєстру територіальної громади;
  • довідку відповідного закладу охорони здоров’я про відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного / присяжної;
  • витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (скорочений);
  • інформаційну довідку або витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
  • автобіографію в довільній формі.

Зазначається, що кандидат особисто засвідчує копії наданих документів у встановленому порядку. 

Нагадаємо, у грудні минулого року Верховна Рада підтримала законопроєкти про створення суду присяжних в Україні. Йдеться про №3843 та №3844. Депутати проголосували за об’єднання розгляду двох законопроєктів та їхнього розгляду за скороченою процедурою. Так, законопроєкт №3843 про створення суду ухвалили у першому читанні з доопрацюванням 232 голосами. Також підтримали законопроєкт №3844 про зміни у закон «Про судоустрій» у зв’язку із судом присяжних – 237 депутатів.

Законопроєктом пропонується встановити в окремому законі «Про суд присяжних», що суд присяжних – це форма безпосередньої реалізації природного, закріпленого в Конституції України права народу на здійснення правосуддя. Він буде здійснювати судочинство в суді першої інстанції у кримінальних справах.

В Україні суд присяжних формально існує. Однак замість класичного суду присяжних, де рішення ухвалюють звичайні громадяни, діє модель, яка нагадує систему народних засідателів. Громадяни-присяжні не є повністю незалежними в ухваленні рішень, що суперечить принципам справжнього суду присяжних.

Суд присяжних складається з одного професійного судді і лави присяжних. Професійний суддя суду присяжних є процесуальним головуючим у судовому засіданні та не бере участі в прийняті рішення лавою присяжних по суті обвинувачення.

Лаву суду присяжних складають вісім присяжних. Склад Лави формується на основі випадкового автоматизованого відбору кандидатів у присяжні з-поміж громадян України, які постійно проживають у відповідному суддівському окрузі.

Лава присяжних, за наслідками судового розгляду обвинувачення особи постановляє вердикт. При цьому здійснення правосуддя громадянином України, якого обрано як присяжного, є не лише правом, а й конституційним та громадянським обов’язком. Присяжний залучається до здійснення правосуддя у складі однієї лави суду присяжних на строк розгляду лише однієї судової справи.

Нагадаємо, в Україні зростає запит на дистанційний розгляд судових справ.

До слова, майже 7 тис. вироків корупціонерам було винесено після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Однак лише 1,5% корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі, натомість більшість ж просто відкупилася штрафами.

Теги: Київрада суд документи Хрещатик

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