Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нещасний випадок забрав життя захисника України. Згадаймо Степана Чикулая

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нещасний випадок забрав життя захисника України. Згадаймо Степана Чикулая
У 2015-2017 роках Степан Чикулай брав участь в антитерористичній операції на сході України
колаж: glavcom.ua

З початком повномасштабного вторгнення військ РФ у березні 2022 року Чикулай вступив до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Степана Чикулая.

Внаслідок ушкоджень, отриманих під час нещасного випадку при неконтрольованій пожежі в одному з медичних закладів Запоріжжя, 5 лютого 2025 року помер захисник України, старший сержант Степан Чикулай. Про це повідомила Калуська міська рада. 

Народився Степан 23 березня 1977 року у Калуші, там минуло його дитинство. Після закінчення Калуської загальноосвітньої школи №5 навчався у Войнилівському училищі. Протягом 1995-1997 років відбував строкову службу у лавах української армії, де здобув звання старшого сержанта.

Після армії Степан пішов працювати, одружився. У шлюбі народились два сини. Однак, подружнє життя не склалось. У 2004 році чоловік одружився вдруге. Прожив у шлюбі 20 щасливих років, виховуючи сина Назарія і доньку Любов.

У 2015-2017 роках Степан Чикулай брав участь в антитерористичній операції на сході України. З початком повномасштабного вторгнення військ РФ у березні 2022 року вступив до лав ЗСУ.

У 2015-2017 роках Степан Чикулай брав участь в антитерористичній операції на сході України
У 2015-2017 роках Степан Чикулай брав участь в антитерористичній операції на сході України
фото: Степан Чикулай, Facebook

Служив водієм комендантського відділення комендантського взводу однієї з військових частин. У боях проти ворога зазнав поранення. Але після одужання відразу повернувся у стрій.

«На превеликий жаль, внаслідок ушкоджень, отриманих під час нещасного випадку при неконтрольованій пожежі, серце нашого захисника перестало битися 5 лютого 2025 року в одному з медичних закладів Запоріжжя», – повідомили у Калуській міськраді.

Траурний портрет Степана Чикулая
Траурний портрет Степана Чикулая
фото: Калуська міська рада, Facebook

Поховали мужнього воїна 10 лютого 2025 року на Алеї Слави міського кладовища.

8 фото
На весь екран
Прощання із захисником України Степаном Чикулаєм
фото: Калуська міська рада, Facebook

У захисника залишилися дружина і діти.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 лютого у Ванкувері пройшла урочиста церемонія відкриття сьомих Invictus Games
Invictus Games 2025: обійми принца з українцями та світові суперзірки. Ексклюзивний репортаж з церемонії відкриття спорт
9 лютого, 13:30
Ярослав Грицак наголосив, що зараз Україні головне виграти війну
«Будемо писати про це в книжках». Історик оцінив дії Зеленського під час війни
12 сiчня, 10:39
Михайло Коваль поліг в бою за Україну
На війні загинув президент українського футбольного клубу
15 сiчня, 06:51
ХАМАС звільнить 33 заручників, а Ізраїль відпустить сотні палестинських в'язнів
Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників
15 сiчня, 19:14
Українцям буде важче залишатись у Норвегії
В Україні уже безпечно? Норвегія спантеличила біженців своїм рішенням
15 сiчня, 08:05
Герой України зазначив, що зараз є багато військових, які отримали звання молодшого лейтенанта вже під час великої війни і були підвищені на посадах
Герой України Ігор Кондратевич про кадровий потенціал ЗСУ: «Молодих нема»
17 сiчня, 09:28
Олександр Лукашенко сумнівається, що Україна пустить на свою територію білоруських миротворців
Лукашенко заявив, що найкращим варіантом для України є білоруські миротворці
26 сiчня, 13:44
Після викрадення обвинувачений здав телевізора до місцевого ломбарду.
Військовий отримав суворий термін за крадіжку телевізора з мотелю
6 лютого, 09:45
Василь Малюк затримував зрадника особисто
Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ
Вчора, 16:31

Суспільство

Нещасний випадок забрав життя захисника України. Згадаймо Степана Чикулая
Нещасний випадок забрав життя захисника України. Згадаймо Степана Чикулая
Відеоспостереження та сигналізація на вхід до купе: «Укрзалізниця» показала нові пасажирські вагони (фото)
Відеоспостереження та сигналізація на вхід до купе: «Укрзалізниця» показала нові пасажирські вагони (фото)
Туман та мороз: прогноз погоди на 13 лютого
Туман та мороз: прогноз погоди на 13 лютого
Січень у 2025 році став рекордно безсніжним
Січень у 2025 році став рекордно безсніжним
Ціни на деякі ліки знизяться на 30%: Зеленський назвав дату
Ціни на деякі ліки знизяться на 30%: Зеленський назвав дату
Квартира і гараж – усього за дві гривні. Членкиня ВЛК у Львові задекларувала майно за цікавою ціною
Квартира і гараж – усього за дві гривні. Членкиня ВЛК у Львові задекларувала майно за цікавою ціною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
125K
Крупі набридло сидіти у СІЗО. Адвокати запропонували суду угоду
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
46K
Зеленський про початок великої війни: Всередині Офісу президента загинули люди, мене хотіли вбити
25K
Сили спеціальних операцій ЗСУ звернулися з закликом до українців
8824
Під будівлю Верховної Ради зігнали автозаки – нардепка

Новини

Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Сьогодні, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua