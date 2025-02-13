Нещасний випадок забрав життя захисника України. Згадаймо Степана Чикулая

У 2015-2017 роках Степан Чикулай брав участь в антитерористичній операції на сході України

З початком повномасштабного вторгнення військ РФ у березні 2022 року Чикулай вступив до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Степана Чикулая.

Внаслідок ушкоджень, отриманих під час нещасного випадку при неконтрольованій пожежі в одному з медичних закладів Запоріжжя, 5 лютого 2025 року помер захисник України, старший сержант Степан Чикулай. Про це повідомила Калуська міська рада.

Народився Степан 23 березня 1977 року у Калуші, там минуло його дитинство. Після закінчення Калуської загальноосвітньої школи №5 навчався у Войнилівському училищі. Протягом 1995-1997 років відбував строкову службу у лавах української армії, де здобув звання старшого сержанта.

Після армії Степан пішов працювати, одружився. У шлюбі народились два сини. Однак, подружнє життя не склалось. У 2004 році чоловік одружився вдруге. Прожив у шлюбі 20 щасливих років, виховуючи сина Назарія і доньку Любов.

У 2015-2017 роках Степан Чикулай брав участь в антитерористичній операції на сході України. З початком повномасштабного вторгнення військ РФ у березні 2022 року вступив до лав ЗСУ.

У 2015-2017 роках Степан Чикулай брав участь в антитерористичній операції на сході України фото: Степан Чикулай, Facebook

Служив водієм комендантського відділення комендантського взводу однієї з військових частин. У боях проти ворога зазнав поранення. Але після одужання відразу повернувся у стрій.

«На превеликий жаль, внаслідок ушкоджень, отриманих під час нещасного випадку при неконтрольованій пожежі, серце нашого захисника перестало битися 5 лютого 2025 року в одному з медичних закладів Запоріжжя», – повідомили у Калуській міськраді.

Траурний портрет Степана Чикулая фото: Калуська міська рада, Facebook

Поховали мужнього воїна 10 лютого 2025 року на Алеї Слави міського кладовища.

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Прощання із захисником України Степаном Чикулаєм фото: Калуська міська рада, Facebook

У захисника залишилися дружина і діти.

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