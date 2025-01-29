Військовий досвід України та Ізраїлю: що можуть перейняти обидві країни?

Що Україні варто перейняти в Ізраїлю

28 січня відбулася телефонна розмова Зеленського і Нетаньяху.

Серед обговорюваних тем – День памʼяті жертв Холокосту як нагадування необхідності недопущення трагедій, звільнення заручників після досягнення перемирʼя у Газі, підтримка партнерських відносин із США за президентства Трампа та безпосередньо двостороння співпраця України та Ізраїлю.

Україна та Ізраїль мають великий досвід війн. Незважаючи на те, що природа/причини цих війн різні, є багато спільних складових та досвіду, який можна перейняти.

Протистояння агресивним автократіям, задіяним в обох війнах. Зокрема, Ірану. Недопущення альянсів агресивних автократій. Захист неба, коли має значення підтримка союзницьких країн Заходу та країн регіону, коли більшість ракет/дронів збиваються ще до того, як вони потрапляють у повітряний простір країни, яку атакують. Тобто, коаліцій, якщо так можна сказати.

Україна ще у кінці минулого року отримала ізраїльську технологію щодо створення системи раннього сповіщення повітряних загроз. Днями була інформація про те, що Ізраїль може передати Україні зброю російського виробництва, яка була захоплена під час війни Хамасу проти Ізраїлю. Ну і уже анонсована зустріч Трампа і Нетаньяху у Білому домі 4 лютого.

Можливо, якщо ми кажемо про подальшу двосторонню співпрацю України та Ізраїлю (у частині досвіду війн) та партнерства із США, будуть рішення щодо допомоги з системами ППО, розуміючи, що захист неба – це пріоритет.