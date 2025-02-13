Бійці 25 бригади взяли в полон окупантів за допомогою дрона (відео)

Один із полонених росіян каже, що сподівається на обмін, щоб потім списатися

На дрон десантники встановили гучномовець та літали над окупантами

Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади взяли у полон російських військових за допомогою дрона. Про це написано на сторінці бригади у Facebook.

Повідомляється, що спеціальна операція зі знищення позицій противника та морально-психологічного виснаження ворожих піхотинців тривала кілька днів. У результаті в український полон здалися 9 росіян.

На дрон десантники встановили гучномовець та літали над окупантами близько 3 діб. Військовий 25 бригади «Маляр» каже, текст був різним та програвався постійно.

Один із росіян каже, що сподівається на обмін, щоб потім списатися.

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Дніпропетровську область. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, постраждали 70-річний чоловік і 68-річна жінка. Вони госпіталізовані, отримують необхідну допомогу.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, магазин, багатоповерхівка, гуртожиток, більш ніж десяток приватних осель, декілька господарських споруд.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України наземні роботизовані комплекси (НРК) Spextr різних модифікацій. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

У відомстві зазначають, що НРК Spextr – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань в бойових умовах.