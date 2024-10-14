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Екснардеп Ляшко, який служить в ЗСУ, пішов на підвищення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Екснардеп Ляшко, який служить в ЗСУ, пішов на підвищення
З жовтня 2022 року Ляшко служить у лавах ЗСУ
фото з відкритих джерел

Військовий, який повідомив про призначення Ляшка, заявив, що його «всерйоз починає турбувати те, що відбувається»

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, який служить у лавах ЗСУ та має військове звання лейтенант, був призначений командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади. Про це повідомив командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Дениса Ярославського у Facebook.

«Ну ось і мобілізація піде за планом, і мотивацію хлопцям на нулі підніму, особливо тим, хто всю війну по 2-3 лінії фронту в сержантах ходить, не маючи жодної нагороди», – написав військовий.

Ярославський додав, що його, якщо чесно, «всерйоз починає турбувати те, що відбувається».

«Як вам таке просування по службі – лейтенант Ляшко О. В. (потрібно віддати належне, іноді приїжджав на КСП (Контрольний спостережний пункт - ред.) і тусувався для звітності), призначений командиром батальйону в одну з бригад (підполковницька посада). Прагніть», – розповів Ярославський та опублікував витяг з наказу.

«Призначити: лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича, начальника відділення безпілотних систем командного пункту штабу управління окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України – командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади», – йдеться у документі від 11 жовтня 2024 року.

Екснардеп Ляшко, який служить в ЗСУ, пішов на підвищення фото 1
фото: Facebook / Денис Ярославский

Підписаний наказ командиром армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Як відомо, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко вступив на службу до української армії.

Згодом стало відомо, що екснардеп Олег Ляшко, який нині перебуває на фронті, має особистого охоронця, який його захищає. Про це раніше повідомляв в інтерв'ю «Главкому» військовослужбовець Олексій Бик.

До слова, українська снайперка Євгенія Емеральд зверталася до екснардепа Олега Ляшка, щоб той вплинув на свого охоронця, її ексчоловіка Євгена Стипанюка, який неодноразово погрожував жінці.

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Теги: Радикальна партія депутат Facebook мобілізація партії наказ Олег Ляшко

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