Відомий дипломат розказав про «людину-загадку» канцлера Шольца

«Шольц – людина-загадка. Причому не лише для нас. Це загадка для німців»

Німецький канцлер на початку вторгнення оголосив про зміну епох, але на цьому все загальмувалося

Колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник вважає, що німецький уряд повільно реагує на геополітичні зміни, викликані війною Росії проти України, а концепція «зміни епох», яку проголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц наприкінці лютого, здебільшого залишається лише декларацією, значних змін у німецькій зовнішній політиці по відношенню до РФ замало. Таку думку дипломат висловив в інтерв’ю «Главкому».

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«Zeitenwende – концепція, яку озвучив Олаф Шольц в неділю, 27 лютого, виступаючи в Бундестазі. Це значить «зміна епох». Пройшло дев’ять місяців з того часу, як канцлер її оголосив. Якщо аналізувати зміни, які відбулися, то дуже малу частину шляху пройдено. Це процес, який запущено, але він дуже повільний, постійно йдуть відкати. Це як один крок вперед – два кроки назад. Реально по-ленінськи», – сказав Мельник.

На думку дипломата, проголошений німецьким канцлером новий зовнішньополітичний курс виглядав настільки кардинально, що «Шольц сам себе злякався».

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«Це був струс, унаслідок якого він оголосив цю зміну епох. Причому Шольц, як мені розповідали, приймав це рішення у дуже вузькому колі. Всі проковтнули цей курс через шок у перші дні війни, а потім почали тихенько блокувати. Zeitenwende – процес, започаткований у наших інтересах. Я завжди його хвалив, казав «респект» – це було мужнє рішення, але тепер його треба наповнювати змістом. Станом на сьогодні це дуже початкова стадія реалізації Zeitenwende, навіть для Бундесверу», – зазначив експосол.

Для Мельника глава німецького уряду є загадковим політичним лідером, дії якого важко передбачити чи спрогнозувати.

«Шольц – людина-загадка. Причому не лише для нас. Це загадка для німців, для партнерів по коаліції. Мені про це прямо говорять політики світлофорної коаліції – і зелені, і ліберали, депутати Бундестагу, які щиро хочуть нам допомогти. Вони кажуть: це якась непробивна стіна. Ми не розуміємо, чим керується пан Шольц, в чому головна причина, аби, наприклад, не постачати вам «Леопарди». Він – людина, яка не завжди дає іншим змогу зрозуміти його мотиви. Навіть своїм однопартійцям. Чому він саме так діє чи навпаки. Він пояснює відмову поставляти танки «Леопард» тим, що американці не поставляють танки «Абрамс» в Україну», – сказав дипломат.

Проте усі аргументи пана Шольца, на переконання Мельника, є відмовками, які погано приховують звичайне небажання німецької влади постачати танки Україні.

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«Це одна з відмовок. Це те, що ми чуємо з квітня, що німці не хочуть бути першими, ось дадуть американці «Абрамс», французи «Леклерки» – тоді і ми. Але ми розуміємо, що все це не серйозно. Німеччина, я їм про це завжди говорив, з одного боку, оголошує намір відігравати ключову роль в Європі, брати лідерство на себе, а з іншого – показує пальцем на інших. Наприклад, якщо завтра чехи дадуть свої «Леопарди» чи іспанці, яким, як кажуть, німці не дозволили цю тему продовжувати, то що німці дадуть? Звичайно не дадуть. Це все від лукавого»

На думку Мельника, непослідовна поведінка Олафа Шольца може свідчити про те, що насправді німецькі політки хочуть повернутися до часів, коли діяв принцип «досягнення політичних змін за допомогою торгівлі», а отже – відновити міцні торгівельні зв’язки з РФ.

«Існує дуже багато політиків, і не лише серед соціал-демократів (це була їхня фішка), які надіються, що старі часи все ж повернуться. «Ця війна якось закінчиться швидко, і ми зможемо знову забезпечувати цю глобальну стабільність через залучення таких країн, як РФ, до взаємної торгівлі», – сказав дипломат.

Нагадаємо, у грудні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина повинна стати гарантом безпеки у Європі й НАТО захищатиметься від російської агресії.

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