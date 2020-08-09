Відомий шоумен нагадав Зеленському про трагічну долю відомого ізраїльського коміка



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Зеленський, прийшовши у політику, кинув виклик багатьом

«Зеленський реально ризикує своїм життям», – вважає Дмитро Чекалкин

Володимир Зеленський, який проміняв шоу-бізнес на політику, ризикує отримати велике розчарування. Так вважає шоумен Дмитро Чекалкин у інтерв’ю «Главкому».

«Він реально ризикує своїм життям і, між іншим, я його через наших спільних знайомих КВНщиків про це попереджав, коли дізнався про серйозність його намірів. Був такий ізраїльський комік Дуду Топаз, який мав свої телевізійні шоу і був абсолютним рекордсменом за кількістю переглядів. У Зеленського був «Квартал 95», «Ліга сміху» і «Розсміши коміка». В Топаза теж було три дуже популярних і успішних проекти, які мали шалені рейтинги. Більше половини восьмимільйонного населення Ізраїлю дивилися його програми в прайм-тайм. Де ще можна було таке побачити? Але він свого часу теж зробив необачний крок, публічно підтримавши один політичний проект. Як тільки він став політично заангажованим, його посунули з першої кнопки, він втратив свої програми, популярність, рейтинги і останні три роки життя провів між тюремною камерою і психіатричною лікарнею. Врешті з третьої спроби повісився в душовій кабіні в ізраїльській в’язниці «Ніцан», - пояснює шоумен.

Чекалкин розповідає, що Володимир Зеленський створив свої проекти на російських грошах і був дуже залежним від них: «Ще під час його перебування на посаді головного продюсера телеканалу «Інтер» росіяни виділяли $60-70 млн на ретрансляцію свого порядку денного через цей канал. Ці гроші заходили через Хорошковського і мого колишнього однокашника Сергія Шекланова, який був керівником Фонду ім. Пушкіна і співзасновником телеканалу «Інтер».

За словами шоумена, Сергій Шекланов пішов з життя за загадкових обставин, його знайшли рік тому мертвим на яхті.

«Про смерть Сергія мені повідомив його колишній партнер Коломойський в останньому своєму дзвінку», – додає Чекалкин

Дмитро Чекалкин – перекладач, дипломат, шоумен, генеральний директор компанії Diva Production, яка займається організацією статусних урочистостей, святкувань та розіграшів. Відомим став завдяки участі в телевізійному шоу «Золотий Гусак». Творець популярних проектів «Веселі яйця», «Операція ПроФФесор», «Все геніальне – у тостах» та «Розіграли!». Сьогодні називає себе Чекалкин «порохоботом».