Сирський показав, як українські захисники знищують ворога (відео)

Воїни вдарили по позиціях, в яких намагалися закріпитися окупанти

Українські захисники успішно знищили російську військову техніку та озброєння на одному із напрямків. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський оприлюднив кадри успішної роботи воїнів.

Головнокомандувач продемонстрував відеокадри бойової роботи українських захисників по позиціях, в яких намагалися закріпитися окупанти.

«Українські воїни ведуть бойову роботу 24/7. Кадри знищення ворожої техніки та озброєння», – написав Сирський.

Нагадаємо, триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши БпЛА типу «Shahed». Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова, Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Ямполівка, Новий, Дружба, Іванівське, Бердичі, Новобахмутівка, Очеретине, Семенівка, Цукурине, Новомихайлівка, Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Старомайорське Донецької області.