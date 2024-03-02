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Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади опублікував моторошні фото з Авдіївки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади опублікував моторошні фото з Авдіївки
Втрати Росії вже майже неможливо оцінити
фото: Максим Жорін/Telegram

«Коли я кажу, що росіян тут помирає дуже багато – маю на увазі саме це», – прокоментував Жорін

Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін опублікував моторошні фото з Авдіївського напрямку. Знімками військовий наочно продемонстрував величезні втрати Росії.

Військовий оприлюднив жорстокі кадри чисельної кількості ліквідованих окупантів, на окремих світлинах мертві буквально лежать на мертвих.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади опублікував моторошні фото з Авдіївки фото 1

«Коли я кажу, що росіян тут помирає дуже багато – маю на увазі саме це», – прокоментував Жорін.

Майор стверджує – втрати Росії вже майже неможливо оцінити. «Хоча російська сторона це ніколи і не збиралась робити», – додав він.

9 фото
На весь екран

Нагадаємо, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що російські загарбники тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки на Донеччині. 

Як повідомлялося, українські військові стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

До слова, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках. 

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Теги: окупанти військові Авдіївка втрати Олександр Сирський

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