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«Вигорів і був демотивованим». Калашник розповів про скандальне звільнення у Мінвідновленні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Вигорів і був демотивованим». Калашник розповів про скандальне звільнення у Мінвідновленні
Микола Калашник (зліва) та Руслан Олійник (справа) працювали разом у Київській ОВА, а опісля в уряді
фото з відкритих джерел

В останній робочий день Руслана Олійника забрала «швидка»

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник назвав причину звільнення свого заступника Руслана Олійника, який пропрацював менше трьох місяців. Подробиці посадовець розповів на закритій зустрічі з журналістами, відповідаючи на запитання «Главкома».

Спочатку Калашник високо оцінив професіоналізм Олійника, який разом із ним працював у Київській ОВА (обіймав посаду першого заступника голови). «Він відрізнявся від інших своєю наполегливістю, працездатністю 24/7», – зауважив міністр.

Зокрема, в ОВА заступник Калашника координував будівництво об’єктів із «плану стійкості».

«Олійник (прийшовши на посаду заступника міністра відновлення, – ред.) говорив, що вигорів; виглядав демотивованим. Він звернувся із заявою на відпустку на два тижні. Я був проти, казав, що колектив не зрозуміє, оскільки багато роботи, нові виклики… Але дозволив піти, сподіваючись, що це буде додатковий стимул, щоб бути ефективним. Проте далі він пішов на лікарняний, із якого вийшов і згодом написав заяву на звільнення за власним бажанням», – розповів Калашник.

Міністр додав, що в останній робочий день Руслана Олійника забрала «швидка». Та вже наступного дня Олійник був удома і вигулював собаку, сказав очільник Мінвідновлення.

Окремо Калашник зізнався, що йому було боляче та емоційно неприємно читати дописи звільненого Олійника, у яких лунали звинувачення на адресу керівництва міністерства.

Як відомо, до призначення в уряд Олійник працював у Київській обласній військовій адміністрації. У квітні 2026 року він обійняв посаду першого заступника голови КОВА, а згодом виконував обов'язки керівника адміністрації.

Нагадаємо, на початку листопада заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник оголосив про завершення роботи на посаді. Він пропрацював у відомстві менш як три місяці – уряд призначив його заступником міністра лише в серпні 2026 року.

Раніше Колишній заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник розповів, чому вирішив залишити посаду, та пояснив свою роль у будівництві захисних споруд для енергетичних об'єктів Київщини. Він стверджує, що не мав повноважень впливати на укладання договорів із підрядниками, а міністр Микола Калашник нібито намагався перекласти на нього відповідальність за проблеми з реалізацією проєктів.

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Теги: звільнення Микола Калашник Кабмін

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