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Не пропрацював і трьох місяців: Руслан Олійник залишає Мінвідновлення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Не пропрацював і трьох місяців: Руслан Олійник залишає Мінвідновлення
До призначення в уряд Олійник працював у Київській обласній військовій адміністрації
фото: Вороньківська територіальна громада

Посадовець заявив, що рішення про завершення роботи в міністерстві є особистим і виваженим

Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник оголосив про завершення роботи на посаді. Він пропрацював у відомстві менш як три місяці – уряд призначив його заступником міністра лише в серпні 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

«Завершую роботу на посаді заступника Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Це моє особисте та виважене рішення», – написав він.

Олійник подякував за довіру, підтримку та співпрацю всім, із ким працював у міністерстві. За його словами, робота у відомстві стала важливим професійним досвідом і дала можливість долучитися до вирішення важливих для країни питань.

«З повагою ставлюся до команди та людей, з якими мав нагоду працювати. Переконаний, що кожен професійний етап дає новий досвід і відкриває можливості для подальшої роботи», – зазначив посадовець.

Причин свого рішення він не назвав, лише додав, що попереду на нього чекає новий етап і нові завдання.

Заява, опублікована посадовцем
Заява, опублікована посадовцем
фото: Ruslan Oliinyk

Руслан Олійник став заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту 19 серпня 2026 року. Відповідне розпорядження Кабінет міністрів ухвалив того самого дня.

До призначення в уряд Олійник працював у Київській обласній військовій адміністрації. У квітні 2026 року він обійняв посаду першого заступника голови КОВА, а згодом виконував обов'язки керівника адміністрації.

Варто нагадати, що протягом 2025-2026 років в органи прокуратури працевлаштувалися без конкурсів понад 1 тис. прокурорів, зокрема колишніх співробітників Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та Національної поліції. Частина з них зайняли адміністративні посади у прокуратурі, що викликало невдоволення серед самих прокурорів.

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Теги: Кабмін кадрові зміни уряд

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