Військові з дітьми з інвалідністю зможуть служити ближче до дому

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, зможуть подавати рапорти на переведення ближче до місця проживання родини

Головнокомандувач ЗСУ доручив забезпечити розгляд рапортів про переведення військовослужбовців за сімейними обставинами

Військовослужбовці Збройних сил України, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років, зможуть переводитися до військових частин за місцем проживання дітей або в найближчій можливій місцевості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Військового омбудсмана.

Відповідне рішення Головнокомандувач ЗСУ ухвалив 31 жовтня 2026 року після звернення Офісу Військового омбудсмана.

Командувачам видів і родів військ, а також керівникам органів військового управління довели вимогу неухильно дотримуватися положення про проходження військової служби під час розгляду рапортів про переведення за сімейними обставинами.

Йдеться про військових, які виховують та утримують неповнолітніх дітей з інвалідністю. Вони можуть претендувати на переведення до частин або органів військового управління, розташованих ближче до місця проживання дитини.

Водночас переведення передбачене лише на рівнозначні або нижчі посади. Під час ухвалення рішення враховуватимуть також рівень укомплектованості військових частин.

Таким чином, йдеться не про автоматичне переведення всіх військовослужбовців цієї категорії, а про розгляд відповідних рапортів з урахуванням визначених умов.

В Офісі Військового омбудсмана пояснили, що такі зміни мають дозволити батькам активніше брати участь у вихованні дітей та догляді за ними.

Аналогічні звернення направили до Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії. Від цих структур очікують окремих рішень щодо можливості проходження служби ближче до місця проживання дітей.

Водночас повідомлення викликало дискусію серед родин військовослужбовців. У коментарях до допису омбудсмана частина батьків зазначила, що навіть служба неподалік дому не завжди дозволяє повноцінно доглядати за дитиною з інвалідністю.

Зокрема, користувачі звернули увагу на необхідність супроводжувати дітей на навчання, реабілітацію та медичні процедури протягом дня, коли військовослужбовець перебуває на службі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Офіс Військового омбудсмана відмовився від спірної пропозиції щодо звільнення зі служби батьків дітей з інвалідністю. У жовтні відомство переглянуло свою ініціативу після критики родин військових. Найбільше заперечень викликала додаткова умова щодо відсутності інших осіб, зобов'язаних виховувати дитину.

Також «Главком» розповідав про матір двох дітей з інвалідністю, яка оголосила голодування заради звільнення чоловіка з війська. Юлія Пилипенко, яка виховує двох дітей з аутизмом, вимагала змінити законодавство, щоб її чоловік міг повернутися до родини та допомагати з доглядом за дітьми.