Хто представлятиме Україну на переговорах у Стамбулі? Зеленський затвердив склад делегації

Володимир Зеленський підписав Указ про утворення делегації України для участі в переговорному процесі

Зеленський затвердив склад делегації для мирних переговорів у Стамбулі 2 червня

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №359/2025 про утворення делегації України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого та сталого миру. Переговори заплановані на 2 червня 2025 року в Стамбулі і відбудуться як з міжнародними партнерами України, так і з представниками Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ.

Главою української делегації призначено Міністра оборони України Рустема Умєрова. До її складу увійшли високопосадовці з різних відомств, що свідчить про комплексний підхід до переговорів:

Бевз Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України.

Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України.

Ковбаса Юрій Михайлович – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою).

Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України.

Луговий Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Острянський Євгеній Вікторович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України.

Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Фомін Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Згідно з указом, глава делегації має право вносити за погодженням з Президентом України зміни до її складу, а також залучати працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, наукових радників та експертів для забезпечення її роботи.

Крім того, Президент затвердив Директиви делегації України для участі в переговорному процесі, однак вони залишаються таємними.

Нагадаємо, українські переговірники готуються представити Росії «дорожню карту» для досягнення міцного миру під час переговорів, запланованих на 2 червня у Стамбулі.