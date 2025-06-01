Хто представлятиме Україну на переговорах у Стамбулі? Зеленський затвердив склад делегації
Зеленський затвердив склад делегації для мирних переговорів у Стамбулі 2 червня
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №359/2025 про утворення делегації України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого та сталого миру. Переговори заплановані на 2 червня 2025 року в Стамбулі і відбудуться як з міжнародними партнерами України, так і з представниками Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ.
Главою української делегації призначено Міністра оборони України Рустема Умєрова. До її складу увійшли високопосадовці з різних відомств, що свідчить про комплексний підхід до переговорів:
- Бевз Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України.
- Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
- Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України.
- Ковбаса Юрій Михайлович – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою).
- Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України.
- Луговий Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України.
- Острянський Євгеній Вікторович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
- Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України.
- Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
- Фомін Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.
- Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
- Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України.
- Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Згідно з указом, глава делегації має право вносити за погодженням з Президентом України зміни до її складу, а також залучати працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, наукових радників та експертів для забезпечення її роботи.
Крім того, Президент затвердив Директиви делегації України для участі в переговорному процесі, однак вони залишаються таємними.
Нагадаємо, українські переговірники готуються представити Росії «дорожню карту» для досягнення міцного миру під час переговорів, запланованих на 2 червня у Стамбулі.
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