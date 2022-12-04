Міноборони України висміяло новий фейк росіян

Міноборони України з гумором прокоментувало новий фейк РФ про «клонованих» українських солдатів

Росіяни почали поширювати нову конспірологічну теорію щодо «клонування» українських військових. Так вони можуть дійти до вигадок про створення «капітана України». Про це повідомляє Міноборони України у Twitter.

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«Минулої весни російська пропаганда розповідала про генетично модифікованих українських голубів. Тепер конспірологічні теорії про «клонованих» українських солдатів. Далі будуть «суперсолдати», генетично модифіковані в секретних біолабораторіях. Капітан Україна? Ні. Кожен солдат ЗСУ – супергерой», – підкреслюють у відомстві.

Зазначимо, днями росЗМІ оприлюднили інтерв'ю з розвідником так званої «ЛНР», який заявив, що «українських військових завозять на позиції пачками, ніби їх десь клонують».

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До слова, триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.