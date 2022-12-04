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Як українцям пройти зиму під час війни з РФ – звернення Зеленського (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як українцям пройти зиму під час війни з РФ – звернення Зеленського (відео)
Внутрішні чвари можуть послабити Україну
фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 284-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія сподівається використати зиму проти українців.

Також президент України наголосив, що в РФ є перевага в артилерії та ракетах.

«Минає четвертий день цієї зими. Зими, яка буде дуже складною – це однозначно. Але все ж варто сприймати цю зиму не як випробування, а як час, що наближає нас до перемоги. Кожен із цих 90 зимових днів.

Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Вистояти цієї зими – це відстояти все», – сказав президент.

Зеленський також заявиви, що у ворога ще поки є ракети й перевага в артилерії, але це не дасть йому переваги у боротьбі за свободу, бо це завжди примножує будь-яку силу.

Президент наголосив, що українці захищають правду, а це об’єднує навколо України світ.

«Ми бачимо щасливих людей, коли вони зустрічають український прапор у звільнених містах – усюди, куди повертається Україна. А це означає, що нас чекають усюди, де ще є окупація. Чекають і вірять, що Україна повернеться. Чекають і добре знають: якщо Росія вдерлася, то це не назавжди.

Щоб пройти цю зиму, ми маємо ще більше допомагати одне одному, ніж будь-коли, і ще більше дбати одне про одного. Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які можуть послабити нас усіх, навіть якщо хтось один думає, що це якось посилить його особисто. Треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли», – сказав Зеленський.

Раніше соратник Зеленського назвав кількість країн, готових до трибуналу над Путіним.

До слова, 14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни. 

Також Олена Зеленська сподівається, що Велика Британія гратиме лідерську роль у створенні спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочинів Росії.

Крім того, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запущено глобальний процес юридичної відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і росіян за масові вбивства українців.

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Теги: війна росія Україна Володимир Зеленський

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